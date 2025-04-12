İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Ummanlı mevkidaşıyla "ABD ile dolaylı müzakereyi" görüştü

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, ABD ile dolaylı müzakereler için Umman’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile bir araya geldi.

Erakçi, Ummanlı mevkidaşıyla ABD ile dolaylı görüşmelerin yürütülmesi konusunda istişarelerde bulundu.

Busaidi’nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Wittkof ile de benzer bir görüşme yapması bekleniyor.

İran’ın müzakere heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık edecek. Heyette Dışişleri Bakan Yardımcıları Mecid Taht Revançi ve Kazım Garibabadi’nin yanı sıra uzmanlar yer alıyor.

Trump, Hamaney'e mektup yollamıştı

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ali Hamaney'e göndermişti.

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Tehditler de içeren mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vererek tehdit ve baskı altında doğrudan müzakere etmeyeceklerini yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını duyurmuştu.