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        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Ummanlı mevkidaşıyla "ABD ile dolaylı müzakereyi" görüştü | Dış Haberler

        İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Ummanlı mevkidaşıyla "ABD ile dolaylı müzakereyi" görüştü

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD ile dolaylı görüşmelerin yürütülmesi konusunda istişarelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:02 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:02
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        İran'dan Umman'la 'ABD' görüşmesi
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        İran resmi ajansı IRNA’ya göre, ABD ile dolaylı müzakereler için Umman’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile bir araya geldi.

        Erakçi, Ummanlı mevkidaşıyla ABD ile dolaylı görüşmelerin yürütülmesi konusunda istişarelerde bulundu.

        Busaidi’nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Wittkof  ile de benzer bir görüşme yapması bekleniyor.

        İran’ın müzakere heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık edecek. Heyette Dışişleri Bakan Yardımcıları Mecid Taht Revançi ve Kazım Garibabadi’nin yanı sıra uzmanlar yer alıyor.

        Trump, Hamaney'e mektup yollamıştı

        İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ali Hamaney'e göndermişti.

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        Tehditler de içeren mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vererek tehdit ve baskı altında doğrudan müzakere etmeyeceklerini yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını duyurmuştu.

        ABD Başkanı Trump ise insanlığa karşı işlenen suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Nisan'da Beyaz Saray'daki görüşmesinde, cumartesi günü İran ile ABD arasında "doğrudan" görüşme yapılacağını duyurmuştu.

        Trump, "anlaşmaya varılamazsa İran'ın büyük tehlikeye gireceğini" savunmuştu.

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de aynı gün, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 12 Nisan'da Umman'da "dolaylı" yapılacağını açıklamıştı.

        Müzakerelerde İran heyetine  Dışişleri Bakanı Erakçi başkanlık ederken ABD'yi ise  Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Wittkof  temsil edecek.

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