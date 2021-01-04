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İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten 'uranyum zenginleştirmemek' için taahhütlere bağlılık şartı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, nükleer anlaşma taraflarının taahhütlere bağlı kalması halinde kendilerinin de uranyum zenginleştirmeye yönelik adımlarından vazgeçebileceklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten 'uranyum zenginleştirmemek' için taahhütlere bağlılık şartı
HABERTURK.COM / AA

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşma taraflarının taahhütlere bağlı kalması halinde kendilerinin de uranyum zenginleştirmeye yönelik adımlarından vazgeçebileceklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Meclisimizin yasalaştırdığı şekilde yüzde 20 zenginleştirmeye yeniden başladık. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) usulüne uygun olarak bilgilendirildi. Düzenleyici eylemimiz, diğer bazı KOEP katılımcılarının yıllarca taahhütlerine uymamalarının ardından Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) 36. paragrafı ile tamamen uyumludur. Aldığımız önlemler tüm tarafların tam bağlılığı üzerine tersine çevrilebilir."

İran medyası, Fordo Nükleer Tesisi'nde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme faaliyetine bugün resmen başlandığını duyurmuştu.

P5+1 ülkeleriyle İran arasında 2015'te yapılan nükleer anlaşma, Tahran yönetimine uranyumu en fazla yüzde 3.67 zenginleştirebilme izni veriyordu. ABD'nin yaptırımlarına karşı anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 4.5 oranında tutuyordu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'deki başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Partili Joe Biden'ın göreve başlamasının ardından 2017 şartlarına dönmesi halinde kendilerinin de o koşullara döneceğini söylemişti.

2015'te yapılan anlaşmada ABD Başkanı Barack Obama, yardımcısı ise 3 Kasım 2020'de başkan seçilen Joe Biden'dı.

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