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        Haberler Dünya İran ile Rusya'dan Stratejik anlaşma | Dış Haberler

        İran ile Rusya ocak ayında Stratejik İş Birliği Anlaşması imzalayacak

        Rusya, Avrasya bölgesindeki iş birliği anlaşmalarına devam ediyor. Kuzey Kore ile Stratejik Savunma İş Birliği Anlaşması imzalayan Rusya, şimdi de İran ile Stratejik İş Birliği Anlaşması imzalayacak. Anlaşmanın ocak ayı içerisinde imzalanması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 22:10 Güncelleme: 23.12.2024 - 22:10
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        İran ile Rusya'dan Stratejik anlaşma
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        Rusya, Batı ile mücadelesine karşı ittifaklarını sağlamlaştırmaya çalışıyor. Kuzey Kore Stratejik Savunma İş Birliği Anlaşması imzalayan Rusya, ocak ayı içerisinde İran ile Stratejik İş Birliği Anlaşması imzalayacak.

        Duyuru, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghai'den geldi. Baghai, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Stratejik İş Birliği Anlaşmasını imzalamak üzere ocak ayında bir araya geleceğini açıkladı.

        Rusya; Hindistan, Kuzey Kore, Çin ve İran ile ekonomi ve savunma alanındaki iş birliklerini artırmaya çalışıyor. Rusya, Stratejik önem verdiği bu dört ülke ile 2024 yılı içerisinde birçok diplomatik temas kurdu.

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