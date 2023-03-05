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İran'ın Urumiye kentindeki kız yurdunda yüzlerce öğrenci zehirlendi

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran'ın Urumiye kentinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu kız yurdunda yüzlerce öğrenci zehirlendi

İran'ın Urumiye kentindeki kız yurdunda yüzlerce öğrenci zehirlendi
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AA

İran'ın Urumiye kentinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu kız yurdundaki yüzlerce kişi zehirlendi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberinde, Urumiye kentindeki Elborz Caddesi'nde yer alan kız yurdunda kalan 450 öğrenciden birçoğunun, gece saatlerinde henüz içeriği belirlenemeyen bir gazdan zehirlendiği belirtildi.

Öğrencilerden 29'unun kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı, diğerlerine ise ayakta müdahale edildiği kaydedildi.

İRAN'DAKİ KIZ ÖĞRENCİLERİN ZEHİRLENME VAKALARI

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana okullardaki toplu zehirlenme vakaları dikkati çekiyor. Kum, Loristan, Tahran, Erdebil, Kirmanşah, Simnan, Mazenderan, Çeharmahal ve Bahtiyari, Elburz ve Rezevi Horasan eyaletlerinde yaklaşık 100 günde, bini aşkın öğrencinin zehirlendiği belirtiliyor. Öğrencilerde, solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor.

Nedeni henüz net olarak açıklanmayan zehirlenme vakalarıyla ilgili çalışma yürüten Meclis Eğitim, Araştırma ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Alirıza Monadi Sefidan, "Yapılan takip ve test sonuçlarına göre, okullarda kullanılan zehirde N2 (azot) gazının bulunduğu tespit edildi." açıklamasında bulunmuştu.

İran Eğitim ve Öğretim Bakan Yardımcısı Yunus Penahi ise 26 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, öğrencilerin zehirlenmesinin kasıtlı olduğunu değerlendirdiklerini ifade ederek, "Bazı kişilerin başta kız okulları olmak üzere tüm okulların kapatılmasını istediği tespit edildi." demişti.

Cumhurbaşkanı Reisi, şüpheli zehirlenme olaylarını araştırmak üzere 1 Mart'ta İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ile Sağlık Bakanı Behram Eynullahi'yi görevlendirmişti.

Rejim muhaliflerinin iddiasına göre, olayın ardında, kadınların başını çektiği Mahsa Emini gösterilerinin intikamını almak isteyen İran yönetimi içerisindeki bazı radikal gruplar var.

Tahran yönetimine yakın kaynaklar ise olayın ardında halkı yönetime karşı kışkırtmayı amaçlayan rejim karşıtı unsurların bulunduğunu öne sürüyor.

MAHSA AMİNİ GÖSTERİLERİ

Foto: AP
Foto: AP

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürülmüş, yüzden fazla da emniyet görevlisi hayatını yitirmişti.

*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.

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