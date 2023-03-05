İran'ın Urumiye kentinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu kız yurdundaki yüzlerce kişi zehirlendi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberinde, Urumiye kentindeki Elborz Caddesi'nde yer alan kız yurdunda kalan 450 öğrenciden birçoğunun, gece saatlerinde henüz içeriği belirlenemeyen bir gazdan zehirlendiği belirtildi.

Öğrencilerden 29'unun kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı, diğerlerine ise ayakta müdahale edildiği kaydedildi.

İRAN'DAKİ KIZ ÖĞRENCİLERİN ZEHİRLENME VAKALARI

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana okullardaki toplu zehirlenme vakaları dikkati çekiyor. Kum, Loristan, Tahran, Erdebil, Kirmanşah, Simnan, Mazenderan, Çeharmahal ve Bahtiyari, Elburz ve Rezevi Horasan eyaletlerinde yaklaşık 100 günde, bini aşkın öğrencinin zehirlendiği belirtiliyor. Öğrencilerde, solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor.

Nedeni henüz net olarak açıklanmayan zehirlenme vakalarıyla ilgili çalışma yürüten Meclis Eğitim, Araştırma ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Alirıza Monadi Sefidan, "Yapılan takip ve test sonuçlarına göre, okullarda kullanılan zehirde N2 (azot) gazının bulunduğu tespit edildi." açıklamasında bulunmuştu.

İran Eğitim ve Öğretim Bakan Yardımcısı Yunus Penahi ise 26 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, öğrencilerin zehirlenmesinin kasıtlı olduğunu değerlendirdiklerini ifade ederek, "Bazı kişilerin başta kız okulları olmak üzere tüm okulların kapatılmasını istediği tespit edildi." demişti.