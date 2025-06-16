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        Haberler Dünya İran: İsrail saldırıları ABD’nin koordinasyonu ve desteğiyle gerçekleşti | Dış Haberler

        İran: İsrail saldırıları ABD’nin koordinasyonu ve desteğiyle gerçekleşti

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, devam eden İsrail-İran çatışmasına ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarının ABD'nin desteğiyle gerçekleştiğini söyledi. "ABD ve Batılı ülkelerin İsrail'e verdiği desteğin, barış ve güvenliği daha önce görülmemiş bir tehditle karşı karşıya bıraktığını" söyleyen Bekayi, "İran'dan itidal talep eden açıklamalar, ikiyüzlülük ve sorumsuzluktan başka bir şey değil" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 12:37 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:37
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        İran: İsrail saldırıları ABD desteğiyle gerçekleşti
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        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail’in saldırılarının ABD’nin koordinasyonu ve desteğiyle gerçekleştirildiğini söyledi.

        Bekayi, başkent Tahran’daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında İsrail’in saldırılarıyla başlayan İran-İsrail çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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        İsrail’in saldırılarının ABD ile müzakere süreci devam ederken geldiğine dikkati çeken Bekayi, “Siyonist rejimin saldırganlığıyla karşılaştığımızda diplomatik bir süreç ve müzakerelerin ortasındaydık. Daha önce de belirttiğim gibi, ABD'nin koordinasyonu, işbirliği ve desteği olmadan gerçekleştirildiğine inanmadığımız Siyonist rejimin bu eylemi, diplomatik süreci ve müzakereleri anlamsız hale getirmiştir.” dedi.

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        "İRAN'A İTİDAL ÇAĞRILARI SORUMSUZLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

        “ABD ve Batılı ülkelerin İsrail'e verdiği desteğin, barış ve güvenliği daha önce görülmemiş bir tehditle karşı karşıya bıraktığını” söyleyen Bekayi, “BM Güvenlik Konseyi görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. İkiyüzlülük, sadece saldırganlığı meşrulaştırmayı amaçlayan veya saldırganın ve saldırıya uğrayan ülkenin konumunu eşitleyen ve İran'dan itidal talep eden açıklamalar, ikiyüzlülük ve sorumsuzluktan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

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        İsrail’in saldırılarının nükleer tesislerin yanı sıra sivil yerleşim yerlerini de hedef aldığını aktaran Bekayi, "Bu eylemler kesinlikle tüm uluslararası normları ve kuralları ihlal ediyor. Yerleşim alanlarına saldırmak, savaş yokken askeri figürlerimizi suikastle öldürmek, masum İran vatandaşlarını öldürmek ve günlük hayatlarını sürdürürken insanları evlerinde öldürmek açık suç örnekleridir." diye konuştu.

        Bekayi, başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm ülkelerden İsrail’e karşı BM Güvenlik Konseyi’nde bağlayıcı kararlar çıkarmak için tüm güçlerini ve yetkilerini kullanmalarını beklediklerini belirtti.

        “Siyonist rejimi destekleyen veya bu saldırganlığı meşrulaştırmaya çalışan tüm ülkeleri bu saldırganlıkta suç ortağı kabul ediyoruz.” diyen Bekayi, ABD ve Avrupa ülkelerinin saldırıların ortağı olmadığını ilan etmeleri için İsrail’in saldırılarını açıktan kınaması gerektiğini ifade etti.

        Öte yandan Bekayi’nin, basın toplantısının yapıldığı salonda, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden kadın ve çocukların fotoğrafları asıldı.

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