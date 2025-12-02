Habertürk
        İran Meclis Başkanı: "ABD müzakere istemiyor, teslim olmamızı istiyor"

        İran Meclis Başkanı: "ABD müzakere istemiyor, teslim olmamızı istiyor"

        İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf , "Amerika müzakere istemiyor kendi isteklerini dayatarak teslim olmamızı istiyor. 12 günlük savaşta, bize dayatılanları kabul etmediğimizi ve teslim olmayacağımızı gösterdik." dedi.

        Giriş: 02.12.2025 - 17:04 Güncelleme: 02.12.2025 - 17:04
        İran: ABD teslim olmamızı istiyor
        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Kalibaf, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin, 12 günlük savaş sırasında İran’ın gücünün farkına vardığını savundu.

        Savaştan sonra füze menzillerinin 300 kilometre azaltılması yönünde ABD tarafından kendilerine baskı yapıldığını dile getiren Kalibaf, ABD müzakerelerinin dolaylı mı yoksa doğrudan mı gerçekleşeceği meselesinin ikinci planda olduğunu belirterek, görüşmeleri eşit şartlarda ve diyalog yolu ile sürdürme niyeti taşıdıklarını kaydetti.

        “Amerika müzakere istemiyor kendi isteklerini dayatarak teslim olmamızı istiyor. 12 günlük savaşta, bize dayatılanları kabul etmediğimizi ve teslim olmayacağımızı gösterdik.” diyen Kalibaf, son müzakere sürecinde ABD’yi “komplocu ve yalancı” olmakla suçladı.

        Snapback mekanizması ile ilgili de konuşan Kalibaf, Avrupa’nın kendi iradesini ortaya koymaktan aciz olduğunu savunarak, “Avrupa Snapback mekanizmasını doğrudan ABD’nin talimatı ile aktif hale getirdi. Avrupa dış politikada en zayıf dönemini yaşıyor. Avrupa’nın bugün İran’ın nükleer meselesi konusunda herhangi bir rolü kalmadı. Aynı şekilde Ukrayna meselesinde de bir role sahip değil." değerlendirmesinde bulundu.

        İran ve ABD müzakereleri

        ABD Başkanı Trump, 18 Kasım'da Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmesinde, "İran bir anlaşma yapmak istiyor. Bence bunu çok istiyorlar. Ben tamamen açığım, onlarla görüşüyoruz ve süreci başlattık. İran ile bir anlaşma yapmak güzel olur... Bence bunu çok istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise 23 Kasım'da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "müzakereye açık olduğu" yönündeki açıklamalarına ilişkin, "ABD, müzakere konusunda gerekli ciddiyete sahip değil." demişti.

        İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı ve ülke lideri Ali Hamaney'in başdanışmanı Kemal Harrazi ise ABD merkezli CNN'e yaptığı açıklamada "eşit statü ve karşılıklı saygı" şartıyla Tahran'ın ABD ile müzakerelere başlayabileceğini söylemişti.

        İran ile Batı arasında nükleer anlaşma sağlanamaması üzerine 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarından İngiltere, Fransa ve Almanya, Tahran'a yaptırımları geri getirebilme imkanına sahip "snapback mekanizmasını" devreye sokmuştu.

