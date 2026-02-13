İran: Müzakereler gerçekçi ve aşırı taleplerden uzak olursa olumlu yönde ilerleyebilir

Şemhani, Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'ya, İran-ABD görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu.

Bölgenin güvenlik ve istikrarını olumsuz yönde etkileyebilecek eylemlerden kaçınılması gerektiğini söyleyen Şemhani, “Müzakereler gerçekçi ve aşırı taleplerden uzak olursa olumlu yönde ilerleyebilir ve tarafların çıkarlarını karşılayabilir.” ifadelerini kullandı.

Şemhani, diplomatik çabaların gerilimleri azaltmak amacıyla yürütüldüğünü belirterek bölgedeki güvenlik durumunun karmaşık bir hal aldığını ve bu nedenle koordinasyonlar için yeni mekanizmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Olası bir savaş durumuna karşı hazırlıklı olduklarını savunan Şemhani, “Her türlü maceracılığa kararlı şekilde karşılık vereceğiz. Yanlış hesapların maliyeti yüksek olur.” diye konuştu.

Şemhani, İsrail’in bölgedeki faaliyetleri hakkında ise "İsrail, ABD desteği olmazsa hiçbir adım atamaz.” görüşünü dile getirdi.