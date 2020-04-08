Reuters

İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, ele alınacak net bir teklif ve üzerinde uzlaşılacak bir sonuç olmadan OPEC+ toplantısı düzenlenmesi fikrine katılmadığını söyledi.

OPEC başkanlığını yürüten Cezayir petrol bakanına hitaben yazılan mektupta Zanganeh, "Yaklaşan OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin bakanlar (toplantısına) etrafında oluşan belirsiz durum bende ciddi bir endişe yaratıyor" dedi.

YARIN TELEKONFERANS DÜZENLENECEK

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Riyad ve Moskova'nın günde 10 milyon ila 15 milyon varil ile emsali görülmemiş ölçekte üretim kesintisi yapmayı kabul ettiğini söylemesinin ardından, OPEC+ yarın TSİ 17.00'da telekonferans düzenleyecek. Trump'ın belirttiği rakam küresel petrol arzının %10-15'ine denk geliyor.