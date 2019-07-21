İran safranı ve Anzer balıyla yapıyor! Bu dondurmanın bir topu 100 TL! - Haberler

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Göztepe semtinde bulunan bir dondurmacıda, alışık olduğunuz tatların yanı sıra müşterilerin beğenisine sunulan özel bir dondurma da yer alıyor.

Yapımında kullanılan malzemeler nedeniyle fiyatı dudak uçuklatan dondurma koyun sütüyle hazırlanıyor.

ŞEKER YERİNE ANZER BALI

DHA'daki habere göre şeker yerine Anzer balı ile tatlandırılan dondurmayı pahalı yapan ise içinde bulunan İran safranı. Fiyatıyla dikkat çeken dondurmanın bir topu 100 lira, kilogram fiyatı ise 2 bin 500 liradan satılıyor.

"ÜNLÜ SİMALAR SİPARİŞ VERİYOR"

Dondurma dükkanının sahibi Erhan Osmanoğlu hazırladığı bu özel dondurmaya ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Görmüş olduğunuz dondurmayı koyun sütüyle yapıyoruz. Kesinlikle şeker kullanmıyoruz. Tamamen Anzer balıyla yapıyoruz ve İran safranıyla servise hazır hale getiriyoruz.

Bu dondurma spesifik bir dondurma. Topu 100 lira. Biraz pahalı. Bunu ülkemizin önde gelen simaları sipariş veriyor. Bugüne kadar 5 kilo yaptık" dedi. Dondurmayı kişiye özel yaptığını söyleyen Osmanoğlu, "Buradan elde ettiğimiz karı da, kar amacı gütmeden direk hayır kurumlarına bağışlıyoruz. Zaman zaman tabii ki ilgi var. Ve enfes bir tada sahip, yiyen biliyor. Kesinlikle çok lezzetli" diye konuştu.