Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın ABD ile müzakerelere yeniden başlamasını talep etti.

Merz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) gayriresmi nitelikli Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, zirvede Ukrayna'ya desteğin, Orta Doğu'daki durumun ve AB bütçesinin ele alındığını belirtti.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin devam etmesi için ısrarcı olduklarını söyleyen Merz, "İran zaman kazanmaya çalışıyor ve bu yüzden İran üzerindeki baskıyı artırmalıyız." dedi.

Merz, kapsamlı bir uzlaşmaya varılmasının başarılması durumunda (İran'a yönelik) yaptırımları kademeli olarak hafifletmeye hazır olduklarını ifade ederek, bunun için Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü konusunda hızlı ve net bir anlaşmaya varılması, İran'ın nükleer programına kesin olarak son vermesi, İsrail'in daha fazla tehdit edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Başbakan Merz ayrıca zirvede, belirli koşullar yerine geldiğinde ülkesinin, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlama sürecine katkıda bulunmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit ettiğini vurguladı.

"Ukrayna'nın AB'ye hemen katılmasının mümkün olmadığı herkes için nettir"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile dün bir araya geldiklerini ve Zelenskiy'nin zirvede Ukrayna'daki duruma ilişkin bilgi verdiğini aktaran Merz, Macaristan'ın uyguladığı engellemeyi seçimlerden sonra kaldırmasının ardından Ukrayna'ya sağlanacak 90 milyar avroluk kredinin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Ukrayna'nın AB'ye yakınlaştırılması konusunun da ele alındığını belirten Merz, "Ukrayna'nın AB'ye derhal katılmasının mümkün olmadığı herkes için nettir." dedi.

Merz, ancak Ukrayna'yı AB'ye "yakınlaştırma stratejisi" çerçevesinde AB'de bir sürecin başlatılmasını önerdiğini ifade ederek "Bunun sonunda elbette tam üyelik olmalıdır ancak oraya kadar ara adımlara ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Başbakan Merz, Ukrayna'ya örneğin oy hakkı olmadan AB Konseyinin, Avrupa Parlamentosunun veya AB Komisyonunun toplantılarına katılması yoluyla AB kurumlarına daha yakından dahil edilme imkanı verilebileceğini kaydetti.

Söz konusu "yakınlaştırma stratejisinin", Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerini hızlandırmasının da önemli olduğunu belirten Merz, bu önerilerin zirvede destek gördüğünü anlattı.

Merz, Rusya'ya karşı baskının daha da artırılması gerektiğini, bu bağlamda AB'nin Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini de kabul edilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirerek "Rusya'ya mesaj nettir. Geri adım atmayacağız. Aksine, baskıyı artıracağız." dedi.

*Fotoğraf: AA, temsilidir