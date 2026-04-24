        Haberler Dünya "İran üzerindeki baskıyı artırmalıyız" | Dış Haberler

        "İran üzerindeki baskıyı artırmalıyız"

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "İran zaman kazanmaya çalışıyor ve bu yüzden İran üzerindeki baskıyı artırmalıyız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 20:25 Güncelleme:
        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın ABD ile müzakerelere yeniden başlamasını talep etti.

        Merz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) gayriresmi nitelikli Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, zirvede Ukrayna'ya desteğin, Orta Doğu'daki durumun ve AB bütçesinin ele alındığını belirtti.

        ABD ile İran arasındaki müzakerelerin devam etmesi için ısrarcı olduklarını söyleyen Merz, "İran zaman kazanmaya çalışıyor ve bu yüzden İran üzerindeki baskıyı artırmalıyız." dedi.

        Merz, kapsamlı bir uzlaşmaya varılmasının başarılması durumunda (İran'a yönelik) yaptırımları kademeli olarak hafifletmeye hazır olduklarını ifade ederek, bunun için Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü konusunda hızlı ve net bir anlaşmaya varılması, İran'ın nükleer programına kesin olarak son vermesi, İsrail'in daha fazla tehdit edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

        Başbakan Merz ayrıca zirvede, belirli koşullar yerine geldiğinde ülkesinin, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlama sürecine katkıda bulunmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit ettiğini vurguladı.

        "Ukrayna'nın AB'ye hemen katılmasının mümkün olmadığı herkes için nettir"

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile dün bir araya geldiklerini ve Zelenskiy'nin zirvede Ukrayna'daki duruma ilişkin bilgi verdiğini aktaran Merz, Macaristan'ın uyguladığı engellemeyi seçimlerden sonra kaldırmasının ardından Ukrayna'ya sağlanacak 90 milyar avroluk kredinin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

        Ukrayna'nın AB'ye yakınlaştırılması konusunun da ele alındığını belirten Merz, "Ukrayna'nın AB'ye derhal katılmasının mümkün olmadığı herkes için nettir." dedi.

        Merz, ancak Ukrayna'yı AB'ye "yakınlaştırma stratejisi" çerçevesinde AB'de bir sürecin başlatılmasını önerdiğini ifade ederek "Bunun sonunda elbette tam üyelik olmalıdır ancak oraya kadar ara adımlara ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

        Başbakan Merz, Ukrayna'ya örneğin oy hakkı olmadan AB Konseyinin, Avrupa Parlamentosunun veya AB Komisyonunun toplantılarına katılması yoluyla AB kurumlarına daha yakından dahil edilme imkanı verilebileceğini kaydetti.

        Söz konusu "yakınlaştırma stratejisinin", Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerini hızlandırmasının da önemli olduğunu belirten Merz, bu önerilerin zirvede destek gördüğünü anlattı.

        Merz, Rusya'ya karşı baskının daha da artırılması gerektiğini, bu bağlamda AB'nin Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini de kabul edilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirerek "Rusya'ya mesaj nettir. Geri adım atmayacağız. Aksine, baskıyı artıracağız." dedi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Birinci Meclis'te konuştu

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Birinci Meclis'te konuştu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden 1915 Olaylarına dair açıklama
        Dışişleri'nden 1915 Olaylarına dair açıklama
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Gasplı barışma planı
        Gasplı barışma planı
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası