Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Siyam ismiyle tanınan İranlı şarkıcı Sıamak Shabdel Borhan sahte pasaportla yakalandı!
ABONE OL

İranlı şarkıcı sahte pasaportla kaçarken yakalandı!

Siyam adlı ile tanınan ve Türkiye'de yaşayan İran uyruklu Sıamak Shabdel Borhan, eşiyle birlikte sahte pasaport ile Almanya'ya gitmek isterken havalimanında yakalandı

Siyam ismiyle tanınan İranlı şarkıcı Sıamak Shabdel Borhan sahte pasaportla yakalandı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Siyam adıyla sosyal medyada yayınlanan şarkıları 1 milyonu aşkın dinlenen ve Türkiye'de ikamet eden İran uyruklu Sıamak Shabdel Borhan eşiyle birlikte sahte pasaportla Almanya'ya gitmek üzereyken yakalanacağını anlayınca Tahran uçağına binerken yakalandılar. İranlı şarkıcı hem Berlin uçağına hem de Tahran uçağına check-in yaptığı ortaya çıktı

DHA'da yer alan habere göre İstanbul Havalimanı'nda dün meydana gelen olayda, Türkiye'de ikamet izni olan İran uyruklu şarkıcı Sıamak Shabdel Borhan ve eşi Sahar Heıdrızad Ghezeljeh Almanya'ya kaçak yolla gitmek için bir plan yaptı.

Şarkıcı ve eşi yolculuk öncesi hem Tahran hem de Almanya'nın Berlin uçağına check-in yaptı. İran pasaportuyla kontrol noktasına gelen çift Tahran uçuş biletiyle pasaport kontrolünü geçti. Planlarında aksilik yaşanmadığını anlayan çift daha önce check-in yaptığı Berlin uçağının bulunduğu kapıya gitti. Şarkıcı Borhan ve eşi buradaki görevlilere çantasında bulunan sahte Kolombiya ve İngiltere pasaportlarını gösterdi.

PASAPORTLARIN SAHTE OLDUĞU ANLAŞILINCA KAÇTILAR

Bu arada İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı risk analiz birimi belge inceleme ekipleri İran uyruklu Borhan'ı pasaport kontrol noktasından geçişinden itibaren yakın takibe aldı. Bunun üzerine iki yolcuda kameralarca an be an izlendi. İranlı çiftin Berlin uçağının kapısına gittiği tespit edildi. Polis ekipleri burada yer hizmetleri personeliyle irtibata geçerek durdurulmasını istedi. Personel tarafından pasaportlarına el konulan Sahar Heıdrızad Ghezeljeh olay yerinden kaçarken, İranlı şarkıcı ise personel tarafından oturma alanında beklemesi istendi. Kısa bir süre sonra İranlı şarkıcı da bulunduğu yerden uzaklaştı.

İRAN'A KAÇMAK İSTEDİLER POLİSE YAKALANDILAR

Eşiyle kısa bir süre telefonla görüştüğü tespit edilen Sıamak Shabdel Borhan, Almanya'ya gidiş planı gerçekleşmeyince ellerinde bulunan Tahran biletiyle İran'a gitmek için uçağın bulunduğu kapıya gittiler. Burada yapılan kontrollerin ardından uçağa binen çift polis tarafından İran uçağından indirildi. İranlı şarkıcı ve eşi göz altına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İYİ Parti'de kurultay tarihleri belli oldu
GÜNDEM İYİ Parti'de kurultay tarihleri belli oldu
Antalya'da bir kişi sokakta ölü bulundu
GÜNDEM Antalya'da bir kişi sokakta ölü bulundu
Amasya Samsun Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Amasya Samsun Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Amasya Samsun arası kaç km?
Ankara Fethiye Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Ankara Fethiye Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Ankara Fethiye arası kaç km?
Arnavutköy'de attan düşen kadın hayatını kaybetti
GÜNDEM İstanbul'da attan düşen kadın öldü!
SON DAKİKA HABERİ: Zonguldak'taki 2 yaşındaki bebek istismarı olayında 5 tutuklama! - Güncel haberler
GÜNDEM Daha 2 yaşındaydı! Kan donduran olayda 5 tutuklama!
Ankara Diyarbakır Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Ankara Diyarbakır Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Ankara Diyarbakır arası kaç km?
Ankara Denizli Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Ankara Denizli Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Ankara Denizli arası kaç km?
Kadıköy'de polise mukavemet eden 4 şüpheli adliyeye gönderildi
GÜNDEM Kadıköy'de polise mukavemet: 4 gözaltı
Taksim'deki gece kulübünde facianın eşiğinden dönüldü! Alev alev yandılar... - Haberler
GÜNDEM Gece kulübünde dehşet! Alev alev yandılar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.