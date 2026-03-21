        Haberler Dünya İranlı yetkiliden Kızıldeniz uyarısı | Dış Haberler

        İranlı yetkiliden Kızıldeniz uyarısı

        İran'da yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İranlı bir yetkili ABD'nin, Hark Adası'na yapacağı olası bir saldırıda "Kızıldeniz ile Babulmendep Boğazı'nda güvensizliğin direniş cephesi için bir seçenek haline geleceğini" ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 21:19 Güncelleme:
        İranlı bir askeri yetkili, ABD’nin, Hark Adası’na yapacağı olası bir saldırıda “Kızıldeniz’de güvensizliğin bir seçenek haline geleceğini” söyledi.

        İran’da yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, İranlı askeri bir yetkili, Hark Adası’na yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Askeri yetkili, ABD’nin, Hark Adası’na yapacağı olası bir saldırıda “Kızıldeniz ile Babulmendep Boğazı’nda güvensizliğin direniş cephesi için bir seçenek haline geleceğini” belirterek, durumun ABD aleyhine daha ağır sonuçlar doğuracağını vurguladı.

        Yetkili ayrıca, yine ABD’nin Hark Adası’na yapacağı olası bir saldırıda eşi görülmemiş bir karşılık alacağı uyarısında bulundu.

        ABD’nin İran’a yönelik petrol yaptırımlarını kaldırarak küresel petrol fiyatlarını düşürme eğilimine girmesi ile İran’a ait Hark Adası’na saldırmak istemesinin bir çelişki meydana getirdiğini ifade eden yetkili, “ABD adaya saldırırsa İran bölgedeki tüm petrol tesislerine zarar verir ve bu durum konuyu ABD için daha karmaşık hale sokar ki onlara İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmemiş bir zarar verir.” uyarısında bulundu.

        İran’ın petrol ihracındaki atardamarı: Hark Adası

        Hark Adası, İran’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ının gerçekleştirildiği ana terminal olarak biliniyor.

        Yaklaşık 21 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ada, Buşehr eyaleti açıklarında bulunuyor. İran ana karasına yaklaşık 30 kilometre, Buşehr limanına ise yaklaşık 55 kilometre mesafede yer alıyor. Petrol terminallerine ev sahipliği yapsa da Hark Adası, bir yerleşim yeri ve nüfusu yaklaşık 8 bin 200 kişiden oluşuyor.

        Yüzölçümü küçük olmasına rağmen İran’ın enerji altyapısının merkezinde yer alan adanın bir bölümü petrol terminalleri, boru hatları ve dev depolama tanklarından oluşuyor.

        Hark Adası’nda doğrudan petrol üretimi yapılmıyor. İran kara sularında ve açık denizde bulunan Ebu Zer, Furuzan ve Durud adlı petrol sahaları ile karadaki bazı petrol sahalarından çıkarılan ham petrol, deniz altı boru hatları aracılığıyla adadaki büyük depolama ve yükleme tesislerine taşınıyor.

        Daha sonra petrol, depolama tanklarında saklanıyor veya dev tankerlerle başta Asya pazarlarına sevk ediliyor.

