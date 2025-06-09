Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; İrem Derici, Kurban Bayramı'nın ikinci günü Alaçatı'daki bir mekânda sahneye çıktı. Öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Derici, "Yaz sonunu açmış bulunuyoruz. İlk Alaçatı konserimiz... Bundan sonra inşallah Happy Hour'larda buluşuyoruz. Geçen bir fotoğraf gördüm Çeşme gecelerinde; Berkay, Murat Boz ve İbrahim Büyükak, bu üçü yan yana geliyorsa yaz gelmiştir. Kendi sahnemden sonra Alaçatı gecelerine çıkacağım sizlere malzeme vereceğim. Uzun zamandır sizlere malzeme vermiyorum" dedi.

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"SELÜLİTLERİMİ ÇEKTİĞİNİZ İÇİN DENİZE GİRMİYORUM"

Denize girmeye pek niyetli olmadığını söyleyen şarkıcı, daha sonra "Selülitlerimi ve zamanla pörsümüş etlerimi çektiğiniz için girmiyorum. Son iki senedir spor ve kardiyo yapmıyorum. Benim sporum sahnem diyerek kendisini tenha yerlerde suya daldırıp çıkartıyorum. İşin şakası 14 yıldır bol bol çekilmiş bir dünya fotoğrafım var. Hiç umurumda değil" diyerek gazetecilere takıldı.

"ONA KURBAN OLURUM"

Bir süredir Melih Kunukçu ile aşk yaşayan İrem Derici, sevgilisinin sorulması üzerine; "Ona kurban olurum. Onun da yarın Çeşme'de bir sahnesi var. O yüzden ben bir gün daha Çeşme'de kalarak onu izleyici olarak izleyeceğim" diye konuştu.