Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Coşkun Sabah, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sabah, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yer alacakken son anda programdan çıkarılmasıyla ilgili sitemlerini sürdürdü.

"ÖZEL BİR MARŞ HAZIRLAMIŞTIM"

Coşkun Sabah; "Benim nasıl bir Galatasaraylı olduğumu herkes bilir. İyi olmaya çalışıyorum. Bana hiçbir şey olmaz ama 22 yıllık kulüp üyeliğim var. 3 sene sonra ben divan üyesi oluyorum. Şampiyonluk kutlaması bana 10 gün önce teklif edildi ve açıklandı. Ardından listeden çıkarıldım ve 12 saat kala yaşandı bunlar. Benim niye olduğunu bildiğim araştırmalarım var ama kimseyi kanıt olmadan suçlayamam. Özel bir marş da hazırlamıştım. Kızlarım hazırlanmıştı bir tek ona üzüldüm. Onların hayallerini yıktınız. Evladın ne kadar değerli olduğunu herkes bilir" dedi.

"İREM DERİCİ İŞİNE BAKSIN"

Öte yandan İrem Derici'nin kendisi için "Coşkun Sabah, kutlamada 'Anılar' şarkısını mı okuyacak?" şeklindeki sözleri hakkında da konuşan Coşkun Sabah; "İrem'i boş verin. O kendi işine baksın önce. Muhatabım değil" ifadelerini kullandı.