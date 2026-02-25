İrem Derici ile Melih Kunukçu ayrıldı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, bir süredir profesyonel dansçı ve DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında arkadaşları Burak Bulut ile Eda Sakız'ın düğününde Kunukçu'nun yaptığı sürpriz evlilik teklifiyle ilişkilerini bir adım ileri taşımıştı.

İrem Derici, 8 Ekim 2025 olarak duyurduğu nişan tarihini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınması nedeniyle erteledi. Yapılan testin negatif çıkmasının ardından çift, Şubat ayında nişanlandı. Derici, nişan sonrası yaptığı açıklamada, "Ruh eşimi bulduğumu hissediyorum. Melih'siz bir hayatı düşünmek istemiyorum" sözleriyle mutluluğunu paylaşmıştı.

Çiftten sevenlerini üzen bir gelişme yaşandı. İrem Derici, sosyal medya hesabından nişanlısı Melih Kunukçu ile olan tüm fotoğraflarını silip Kunukçu’yu takipten çıkararak, ilişkinin sonlandığını resmen ilan etti.