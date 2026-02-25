İrem Derici ile Melih Kunukçu ayrıldı
İrem Derici ile nişanlısı Melih Kunukçu ayrıldı. Derici, sosyal medya hesabından Kunukçu ile olan tüm fotoğraflarını silip takipten çıktı ve yaptığı imalı paylaşım, ayrılığın sinyalini verdi
Ünlü şarkıcı İrem Derici, bir süredir profesyonel dansçı ve DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında arkadaşları Burak Bulut ile Eda Sakız'ın düğününde Kunukçu'nun yaptığı sürpriz evlilik teklifiyle ilişkilerini bir adım ileri taşımıştı.
İrem Derici, 8 Ekim 2025 olarak duyurduğu nişan tarihini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınması nedeniyle erteledi. Yapılan testin negatif çıkmasının ardından çift, Şubat ayında nişanlandı. Derici, nişan sonrası yaptığı açıklamada, "Ruh eşimi bulduğumu hissediyorum. Melih'siz bir hayatı düşünmek istemiyorum" sözleriyle mutluluğunu paylaşmıştı.
Çiftten sevenlerini üzen bir gelişme yaşandı. İrem Derici, sosyal medya hesabından nişanlısı Melih Kunukçu ile olan tüm fotoğraflarını silip Kunukçu’yu takipten çıkararak, ilişkinin sonlandığını resmen ilan etti.
Yaşananların ardından Derici'nin yaptığı manidar paylaşım ise dikkat çekti. Ünlü şarkıcı mesajında şu ifadeleri kullandı: Yani elinize muazzam bir pırlanta geçiyor. Yetenekli, eğlenceli, uyumlu, güzel, seksi, kariyeri yerinde, özgür, vizyonlu, ailesi ışıl ışıl, çok âşık, sadakatli... Nasıl bir yetenektir o pırlantanın anasını ağlatmak! Ağzının içine bakarken o zavallı sizin...
Çok değil tabii ki, yeni bir tecrübe de değil ama ufff! Ben kendim gibi birini bulsam, onu kaybetme korkumdan uyuyamazdım. Akıl fikir diliyorum. İrem kendini yıpratmasa da çok sever; İrem kendine döndü. İrem 2026'nın içinden geçecek. Bekleyin.
Öte yandan, Kunukçu sosyal medya hesabından Derici ile olan fotoğraflarını kaldırmadı.