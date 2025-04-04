İrem Derici, müdüre dava açtı

Aydın'a bağlı Çine'nin İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali Dinçer, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, 40 ünlüyü hedef alarak; "İşte boykot edilecek mallar" ifadesini kullandı. Bu paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırırken, kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Ali Dinçer'in tüketim boykotuyla ilgili paylaşımda bulunanları mı yoksa bulunmayanları mı hedef aldığı anlaşılamadı. Keza yayımladığı listede, paylaşımda bulunanlar da vardı, bulunmayanlar da...

40 ünlü arasında bulunan, tüketim boykotuyla ilgili paylaşımda bulunmayan İrem Derici, Çine İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali Dinçer ile ilgili hukuki işlem başlattığını duyurdu. Derici, Dinçer'e tazminat davası açtı.

Ali Dinçer, paylaşımını büyük tepki görmesinden sonra herhangi bir açıklamada bulunmadı.