        Haberler Magazin İrem Derici’den 'Negatif Sonuç' isyanı

        İrem Derici’den 'Negatif Sonuç' isyanı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları temiz çıkan İrem Derici, negatif sonuç alan ünlülerin kahraman ilan edilmesine tepki gösterdi

        Giriş: 08.01.2026 - 20:49 Güncelleme: 08.01.2026 - 20:49
        İsyan etti
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında birçok ünlü gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı test sonuçlarına göre bazı ünlülerin test sonuçlarında yasaklı madde kullandığı, bazı ünlülerin ise kullanmadığı ortaya çıktı.

        Yasaklı madde kullanmadığı tespit edilen ünlülerden biri de şarkıcı İrem Derici idi. Derici, test sonuçlarında yasaklı madde kullanmadığı tespit edilen meslektaşlarının sosyal medya platformlarında alkışlanmasına tepki gösterdi.

        İrem Derici, bu konuda şunları söyledi; "Test sonuçları negatif çıkanlardan biriyim ama negatif çıkanları alkışlamak bana hiç mantıklı gelmiyor. Çünkü zaten olması gereken bu. 'Helal olsun, bu sektörde temiz kalabilmiş' ne demek? Ne ki bu sektör, bizi falakaya mı yatırıyorlar? Kimsenin rahatı kaçmasın lütfen. Elinizdeki yeteneğin kıymetini bilin."

        Haliç'te denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi

        Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilmesinin yıl dönümü olduğu gün inancıyla Haliç'te denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Denize atlayan gençler, Patrik Bartholomeos'un attığı haçı çıkarmak için birbiriyle yarıştı. O anlar ise dronla görüntülendi. (İHA)

