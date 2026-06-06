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        Haberler Objektife Takılanlar İrem Helvacıoğlu: Aştım ve geçti gitti - Magazin haberleri

        İrem Helvacıoğlu: Aştım ve geçti gitti

        Ural Kaspar ile 1,5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren İrem Helvacıoğlu, boşanma sürecinin ardından konuştu. Oyuncu, "O dönemi aştım, geçti gitti. Yalnız olmadığımı bilmek iyi hissettirdi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 16:54 Güncelleme:
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        "Aştım ve geçti gitti"

        Geçtiğimiz yıl kızları Sora'yı kucaklarına alan İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar, 1,5 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Helvacıoğlu'nun, nafaka veya tazminat talep etmeme şartıyla, kızına kendi soyadını vermek üzere Kaspar ile anlaşmaya vardığı öğrenilmişti.

        "ANNELİK GÜZEL GİDİYOR"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İrem Helvacıoğlu, kızı Sora ile birlikte bir etkinlikte görüntülendi. Annelik deneyimi hakkında konuşan 36 yaşındaki oyuncu, "Annelik güzel gidiyor. Hayatıma daha fazla eğlence kattı ve bana yavaşlamayı öğretti. Hayat çok hızlı akıyor, annelik bu akışı yavaşlatmayı gösterdi" dedi.

        Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, bu süreçle ilgili olarak, "Bir rahatsızlık geçirdim. Yaşanan süreçlerden dolayı Sora ile birlikte vakit geçirmemiz gerekiyordu. Yakında projelere yeniden başlayacağız" ifadelerini kullandı.

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        "HEP YANIMDA OLDULAR"

        Ural Kaspar ile olan boşanma süreci hakkında da konuşan Helvacıoğlu, "Dışarı çıktım, arkadaşlarımla vakit geçirdim. O dönemi aştım ve geçti gitti. İnsanlar da sağ olsunlar hep yanımda oldular. Yalnız olmadığımı bilmek bana çok iyi hissettirdi" diye konuştu.

        "O DÖNEM GERÇEKTEN AĞIR BİR SÜREÇ GEÇİRDİM"

        Geçtiğimiz yıl kızı ve eski eşiyle birlikte Bağdat Caddesi'nde geçirdiği trafik kazasında yaralanan Helvacıoğlu, kaza sonrası aldığı eleştirilere de değindi. Oyuncu, "Bana, 'Bebeğin 40'ı çıkmadan dışarı çıktın' dediler. Bu kaza 41'inci günde de olabilirdi, hepsi hayatta olabilecek şeyler. Çok şükür kaza anında Sora kucağımdaydı ve ona bir şey olmadan atlattık. O dönem gerçekten ağır bir süreç geçirdim ama artık çalışmayı çok istiyorum" açıklamasını yaptı.

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        #Ural Kaspar
        #İrem Helvacıoğlu
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