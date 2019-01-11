Bir şarkı yarışmasının çekimlerine yapımcıdan izinsiz katılan İrem Helvacıoğlu'nun ATV'nin fenomen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'den ayrılacağı iddia edildi. Konu hakkında açıklama yapan Osman Sınav, "Bir kişinin hatası yüzünden diğer çalışanların ekmeğiyle oynayamam" dedi.

O SES TÜRKİYE'DEKİ GÖRÜNTÜLERİ YAYINDAN KALDIRILDI

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' de çatlamalar başladı. Dizinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu izin almadan bir şarkı yarışmasının çekimlerine katılarak şarkı söyledi. Ancak görüntülere dizinin yapımcısı Osman Sınav'dan veto geldiği için yayından kaldırıldı.

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