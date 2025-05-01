İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un olaylı kaçış gecesi

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, eşleri Gözde Kahveci ile Ece Tosun ile birlikte Kuruçeşme'deki bir mekânda sabaha kadar eğlendi. Görüntülenmek istemeyen ünlü futbolcular bir hayli çaba harcadı.

Gözde Kahveci ve Ece Tosun

İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun, gazetecileri atlatmak için mekânın önüne iki araç çektirip çıkış anlarını gizlemeye çalıştı.

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Mekândan VIP araçla ayrılan ünlü futbolcular, bir otomobili kalkan gibi kullandı.

VIP aracın önünü açmakla görevli olan şoför, trafikte tehlikeli manevralar yaptı.

Basın mensuplarını atlatmak isteyen grup, daha sonra bir sitenin otoparkına sığınmaya çalıştı. Fakat sitenin görevlisi; "Araç kayıtlı değil" diyerek girişe izin vermeyince ortam gerildi. Şoför, görevlileri ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

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Ardından başka bir sitenin otoparkına giren VIP araç burada kaldırıma sıkıştı.

Araç uzun süre hareket etmeyince Cenk Tosun, dışarı çıkıp "Üçe kadar sayıyorum, itiyoruz" diyerek komut verdi. Tosun'un o anları objektiflere böyle yansıdı.