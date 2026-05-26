İri yeşil kertenkele cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, Karga Dağı eteklerinde arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan Mehmet Turgut, yeşil ve sık bitki örtüsüyle kaplı arazide hareket eden bir sürüngen olduğunu fark etti.

Turgut ve arkadaşları, otların arasında yaklaşık 40 santimetre boyunda iri yeşil kertenkele ile karşılaştı.

Boyu ve yeşil rengiyle dikkati çeken kertenkele, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kertenkelenin görüntüsünü inceleyen Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Eyüp Bağcı, görseldeki kertenkelenin 'Lacerta media' olabileceğini belirterek, bunun bölge için biyolojik çeşitlilik anlamında önemli olduğunu vurguladı.

İri kertenkelelerin tarım alanlarına zarar veren çekirge ve tırtıl gibi böcekler ile fare gibi kemirgenlerin yavrularını avlayarak doğal ilaçlama görevi gördüğünü belirten Bağcı, ayrıca yırtıcı kanatlılar, tilki ve porsuk gibi büyük hayvanlar için de besin kaynağı olarak ekosistemde önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Bağcı, yaklaşık 40 santimetre uzunluğundaki kertenkelenin hava ve toprak kirliliği gibi çevre değişimlerine karşı son derece hassas olan canlılar arasında yer aldığını dile getirerek, bu irilikteki bir kertenkelenin varlığının, bulunduğu bölgenin ekosisteminin ve toprağının henüz kirlenmediğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.