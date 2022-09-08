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Irina Shayk ile Bradley Cooper ikinci çocuğu istiyor iddiası

2019'da ayrılan ve Lea De Seine adında bir kızları bulunan Irina Shayk ile Bradley Cooper'ın yeniden bir araya geldiği konuşuluyor. Önceki gün  kızlarıyla birlikte New York sokaklarında yürüyüş yaparken görüntülenen ikilinin, 'ikinci çocuk' fikrine sıcak baktığı ileri sürüldü

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  • Irina Shayk ile Bradley Cooper ikinci çocuğu istiyor iddiası - Magazin haberleri

    Beş yaşındaki kızları Lea doğduktan iki yıl sonra birlikteliklerini sonlandıran Rus model Irina Shayk (36) ile Bradley Cooper (47), hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 
  • Irina Shayk ile Bradley Cooper ikinci çocuğu istiyor iddiası - Magazin haberleri

    Bir süredir yeniden bir araya geldiği konuşulan ikilinin, 'ikinci çocuk' fikrine sıcak baktığı ileri sürüldü. ABD basınında yer alan habere göre; Shayk ve Cooper'ın kızı Lea'nın bir kardeşinin olmasını istiyor. 
  • Irina Shayk ile Bradley Cooper ikinci çocuğu istiyor iddiası - Magazin haberleri

    İddialara göre, Lea'nın dünyaya gelmesini istediği bebeğin babasının ise Bradley Cooper olmasından yana. Çifte yakın kaynaklara göre, Shayk ve Cooper da bu duruma sıcak bakıyor.
  • Irina Shayk ile Bradley Cooper ikinci çocuğu istiyor iddiası - Magazin haberleri

    ESKİ NİŞANLISINI ÖPTÜ

    Irina Shayk ve Bradley Cooper, geçtiğimiz gün de kızları Lea ile birlikte New York sokaklarında yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. 

    O sırada ikilinin, bir an yürümeyi bırakıp birbirlerine sımsıkı sarıldı. Cooper, daha sonra otomobiline binen eski nişanlısı Irina Shayk'ın yanağına veda öpücüğü kondurdu. İkilinin o anları, objektiflere böyle yansıdı.
  • Irina Shayk ile Bradley Cooper ikinci çocuğu istiyor iddiası - Magazin haberleri

    BAŞ BAŞA TATİL

    Bradley Cooper ile Irina Shayk, geçtiğimiz haftalarda da tropikal bir bölgeye tatile gitmişti. 

    Cooper ile birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkaran Shayk, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamıştı. 
  • Irina Shayk ile Bradley Cooper ikinci çocuğu istiyor iddiası - Magazin haberleri

    KUMDAN KALP İÇİNDE POZ VERDİ

    Irina Shayk ile Bradley Cooper arasında fotoğraflara yansıyan samimiyet, özellikle de modelin bir kalp şekli üzerinde kumlara uzanarak verdiği poz "yeniden aşk" iddialarını alevlendirmişti.
  • Irina Shayk ile Bradley Cooper ikinci çocuğu istiyor iddiası - Magazin haberleri

    'İHANET' İDDİALARI AYRILIK GETİRMİŞTİ

    Öte yandan 2015-2019 yılları arasında ilişki yaşayan Shayk ile Cooper'ın ayrılık nedeni olarak şarkıcı Lady Gaga gösterilmişti.

    'A Star Is Born' filmindeki rol arkadaşı Gaga ile ünlü aktörün hakkında çıkan aşk dedikoduları uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.
  • Irina Shayk ile Bradley Cooper ikinci çocuğu istiyor iddiası - Magazin haberleri

    "ROL KESİYORDUK"

    Cooper, film sonrası Gaga ile çıkan aşk dedikoduları hakkında konuşmuştu. Vanity Fair'in haberine göre; Ünlü aktör, "Rol kesiyorduk. Canlı yayında şarkı söylemekten korktuğum için bunu filmden bir sahne gibi çıkarmaya çalıştık." açıklamasını yapmıştı.
  • Irina Shayk ile Bradley Cooper ikinci çocuğu istiyor iddiası - Magazin haberleri

    "İNSANLARIN İNANMASINI İSTEMİŞTİK"

    Daha önce Elle Dergisi'ne röportaj veren Lady Gaga ise Oscar ödül törenindeki yakınlaşmalarının sadece rol gereği olduğunu itiraf etmişti. İkilinin, aralarındaki duygusal yakınlığın insanların aklında soru işareti bırakmasını planladığı öğrenilmişti.

    Gaga, konuyla ilgili, "İnsanların birbirimize aşık olduğumuza inanmasını istemiştik." açıklamasını yapmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram.

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