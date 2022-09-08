ESKİ NİŞANLISINI ÖPTÜ

Irina Shayk ve Bradley Cooper, geçtiğimiz gün de kızları Lea ile birlikte New York sokaklarında yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

O sırada ikilinin, bir an yürümeyi bırakıp birbirlerine sımsıkı sarıldı. Cooper, daha sonra otomobiline binen eski nişanlısı Irina Shayk'ın yanağına veda öpücüğü kondurdu. İkilinin o anları, objektiflere böyle yansıdı.