Irina Shayk'ın Türkiye gezisi

Rus manken Irina Shayk, Bradley Cooper ile birlikteliğinden doğan kızı Lea De Seine ile Türkiye'ye gelmişti.

Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret eden, Boğaziçi'nde tekne turu yapan ünlü model, ardından rotasını Ege koylarına çevirdi.

Konum olarak yer belirtmeyen Irina Shayk, denizin ve güneşin keyfini çıkardığı anları da yaklaşık 24 milyon takipçili Instagram sayfasından paylaştı. REKLAM