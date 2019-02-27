Bir süre önce Lady Gaga'nın nişanlısından ayrılması da "Lady Gaga Bradley Cooper'a sırılsıklam aşık. O yüzden nişanı bozdu" yorumlarına neden olmuştu.

Bu söylentilerin ortaya atılmasının üzerinden sadece birkaç gün geçmişken Bradley Cooper ile Lady Gaga'nın Oscar sahnesinde sergilediği samimiyet de kafalarda soru işaretlerine yol açtı.

Ama en çok Bradley Cooper'ın birlikte olduğu Rus model Irina Shayk'ın bu duruma nasıl tepki vereceği merak edilmişti. Shayk'ın tören gecesinden önce Lady Gaga'yı takibi bırakması da bu söylentileri doğrulayan bir işaret olarak sayılmıştı.

"BUNU İLİŞKİSİNE BİR TEHDİT OLARAK ALGILAMADI"

Konuyla ilgili US Weekly ilginç bir iddia ortaya attı. Çifte yakın bir kaynağın US Weekly dergisine verdiği demece göre Shayk, sevgilisi Bradley Cooper'ın da Lady Gaga'nın da oyuncu olduğunu ve o şarkıyı seslendirirken de canlandırdıkları karakterlere büründüklerini bildiği için bunu ilişkisine bir tehdit olarak algılamadı.

"COOPER'DAN AYRILMAK GİBİ BİR PLANI YOK"

Bu yüzden de Cooper'dan ayrılmak gibi bir planı yok. En azından şimdilik ve bu nedenle. Hatta Shayk'ın sevgilisi Bradley Cooper'ın sahnedeki performansından gayet memnun olduğu ileri sürüldü. Rus modelin, şarkı bittikten sonra ikiliyi, ayağa kalkıp alkışlaması da buna kanıt olarak gösterildi.

Sahnede Bradley Cooper'a yönelttiği "aşık bakışları" çok konuşulan Lady Gaga ise sosyal medya sayfasında o geceki performanstan bir fotoğraf paylaşarak "Hiç bir şey Oscar'da gerçek bir arkadaş ve sanatsal bir dehayla bu anları paylaşmaktan daha özel olamazdı" notunu yazdı.

Lady Gaga'nın ödülü kabul konuşmasından sonra yerine döndüğünde Irina Shayk'ın ona sımsıkı sarılması da dikkatlerden kaçmadı.