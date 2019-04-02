İrlanda'nın en genç başbakanı, ünlü şarkıcı Kylie Minogue'un büyük hayran olduğunu söylemiş, Minogue ile Dublin konseri öncesinde görüşmek de istemiş ancak konser iptal olunca hayalini gerçekleştirememiş.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın başbakanlığa ait antetli bir kağıdı kullanarak Avustralyalı ünlü yıldız Kylie Minogue'e el yazısıyla bir hayran mektubu kaleme alması basına yansıdı.

Varadkar mektubunda, "Sevgili Kylie, Dublin'deki konserin öncesinde size yazmak istedim. Gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Büyük bir hayranınızım! Anladığım kadarıyla Merrion Otel'de kalıyorsunuz, orası hükümet binalarındaki ofisimin karşı sokağında. Eğer isterseniz şahsen İrlanda'ya hoş geldin demek isterim" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Ekim ayında yapılması planlanan bu konserini ünlü şarkıcı bir rahatsızlık nedeniyle iptal etmek zorunda kalmış, Varadkar'ı özürlerini iletmek için aramış, Aralık ayı için tekrar organize edilen konserde ise Başbakan ile görüşmüştü.

Hatta bu konserde Varadkar'ın bedava yemek yediği iddiaları ortaya atıldı. Bunları reddeden Başbakan, "Yemek yoktu, sadece içki içtik ve ben ödedim. Bunu kanıtlayacak faturam var" diye açıklamada bulundu.

Mektup, Extra.ie sitesinin bilgi edinme özgürlüğü gerekçe gösterilerek yapılan başvuru üzerine, Başbakanlık tarafından iki kez engellese de, Varadkar'ın rıza göstermesiyle içerik kamuoyuyla paylaşıldı.