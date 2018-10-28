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İrlanda'da 'dine küfretme yasası' referandumu yapıldı!

İrlanda'da dün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra 'dine küfretme ve hakaret' yasasının anayasadan çıkarılmasıyla ilgili bir de referandum yapıldı. Seçmenlerin yüzde 65'ten fazlası yasanın kaldırılması yönünde oy kullandı

28.10.2018 - 11:53 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İrlanda'da dün cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte seçmenlerin önüne bir referandum sandığı da konuldu.

İrlandalı seçmenler 'dine küfretme ve hakareti' suç sayan yasanın anayasadan çıkarılması konusunda oy kullandı. Kullanılan oyların yüzde 65'i yasanın kaldırılmasından yana oldu.

İrlanda'da daha önce herhangi bir dinin kutsal addeddiği değerler hakkında küfürlü ve aşağılayıcı konuşmak suç sayılıyordu.

Referandum sonuçları aynı zamanda İrlanda'nın koyu Katolik kimliğinden de uzaklaştığını ve dinin toplum üzerindeki etkisinin azaldığını gösteriyor. Zira 5 ay önce yapılan başka bir referandumda seçmenlerin ezici bir çoğunluğu kürtaj yasağının kaldırılmasından yana oy kullanmıştı.

İrlanda'da dine küfretme yasası son olarak geçtiğimiz yıl gündeme gelmişti. İngiliz televizyoncu Stephen Fry hakkında dava açılmak istenmiş ancak sonrasında dosya düşürülmüştü. Bir polis kaynağı yasa gereği Fry'in sözlerinin suç olması için geniş kitlelerden tepki çekmesi gerektiğini ancak yeterli sayıda 'sinirli' insan bulunmadığı için dosyanın kapatıldığını söylemişti.

 

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