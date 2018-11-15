İrlanda'da bir mahkeme 17 yaşındaki genç kızın dantelli iç çamaşırı giymesini gerekçe göstererek tecavüzcü hakkında beraat kararı verdi. Kadınlar Twitter'da tepki göstererek #ThisIsNotConsent (#BuRızaDeğil) hashtag'i ile iç çamaşırlarının fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

İrlanda'nın Cork kentindeki mahkemede 17 yaşındaki bir genç kıza tecavüz eden 27 yaşında adam, savunmasında genç kızın iç çamaşırını kanıt olarak kullandı. Savunma sırasında avukat Elizabeth O'Connell, jüriye genç kızın dantelli tanga giymesinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek olayda rıza olduğunu ileri sürdü.

O'Connell "Bu kanıt, kızın sanığa ilgi duyduğu ve biriyle buluşup, onunla birlikte olmaya açık olduğu ihtimalini gösteriyor. Kızın nasıl giyindiğine bakın, üzerinde dantelli bir tanga vardı" ifadelerini kullandı.

8 erkek ve 4 kadından oluşan mahkeme jürisi, genç kıza tecavüz ettiği iddiasını reddeden sanığın beraatine karar verdi.

Karar ülkede tepkilere yol açarken, sosyal medya kullanıcıları da Twitter'da #ThisIsNotConsent hashtag'i altında, iç çamaşırının rıza göstergesi olmadığı ve aleyhte delil olarak kullanılamayacağını belirtti.

— Fiona Corcoran (@fiona96fmnews) November 14, 2018

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