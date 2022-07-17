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Irmak-Yağmur Ünal kardeşler Bodrum'da hasret giderdi

Usta sanatçı Cihan Ünal'ın Sabiş Kuzuoğlu ve Türkan Şoray ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Irmak ve Yağmur Ünal, Bodrum'da tekne tatilinde görüntülendi

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  • Son dakika: Irmak-Yağmur Ünal kardeşler Bodrum'da hasret giderdi - Magazin haberleri

    2017'de Emre Karabacak ile evliliğini sonlandıran oyuncu Irmak Ünal, çocukları Kayla ve Vadi ile birlikte geçtiğimiz yıl Bali'ye yerleşmişti. Şimdilerde yoga eğitmenliği yapan Ünal, kısa bir süre önce Türkiye'ye döndü.
  • Son dakika: Irmak-Yağmur Ünal kardeşler Bodrum'da hasret giderdi - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yağmur Ünal, kız kardeşi Yağmur Ünal ile Bodrum Türkbükü'nde görüntülendi.

    Tekne tatili yapan abla-kardeş, uzun süre sohbet etti. İkili, daha sonra güneşlenmeyi tercih etti. 
  • Son dakika: Irmak-Yağmur Ünal kardeşler Bodrum'da hasret giderdi - Magazin haberleri

    O sırada yanına gelen oğlu Vadi'yi seven ve onun saçlarını okşayan Irmak Ünal, bir süre ayakları ile egzersiz yaptı.
  • Son dakika: Irmak-Yağmur Ünal kardeşler Bodrum'da hasret giderdi - Magazin haberleri

    SEVGİLİSİYLE AŞK TAZELEDİ

    Yağmur Ünal ise sevgilisiyle teknenin ön kısmında romantik anlar yaşadı. Çift, birbirlerine sarılarak aşk tazeledi. 
  • Son dakika: Irmak-Yağmur Ünal kardeşler Bodrum'da hasret giderdi - Magazin haberleri

    Ardından teknenin arka kısmına geçen abla-kardeş, muhabbetlerine kaldıkları yerden devam etti. 
  • Son dakika: Irmak-Yağmur Ünal kardeşler Bodrum'da hasret giderdi - Magazin haberleri

    O esnada Irmak Ünal'ın oğlu Vadi'nin, halatın üzerinde yaptığı akrobasi hareketler dikkat çekti.
  • Son dakika: Irmak-Yağmur Ünal kardeşler Bodrum'da hasret giderdi - Magazin haberleri

    Ünal da oğluna dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu. 
  • Son dakika: Irmak-Yağmur Ünal kardeşler Bodrum'da hasret giderdi - Magazin haberleri

    Irmak Ünal'ın beyaz bir bikini, Yağmur Ünal'ın ise siyah mayo giydiği görüldü. Abla-kardeş, günü denize girerek sonlandırdı. İkilinin o anları, objektiflere böyle yansıdı.
  • Son dakika: Irmak-Yağmur Ünal kardeşler Bodrum'da hasret giderdi - Magazin haberleri

    ÜÇ EVLİLİK YAPTI

    Öte yandan Cihan Ünal, ilk evliliğini 1970-1978 yılları arasında Sabiş Kuzuoğlu ile gerçekleştirmişti. İkilinin bu birliktelikten Irmak adında bir kızı bulunuyor. 
  • Son dakika: Irmak-Yağmur Ünal kardeşler Bodrum'da hasret giderdi - Magazin haberleri

    Ünal, ardından 1983'te kendisi gibi usta bir oyuncu olan Türkan Şoray ile nikah masasına oturmuştu. 1987'de ayrılan ikilinin, Yağmur adına bir kızı var. 

    Cihan Ünal, üçüncü evliliğini ise 2000-2002 Nazlı Tazebay ile gerçekleştirmişti. 

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