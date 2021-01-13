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İrmik Helvası kolay tarifi: İrmik Helvası nasıl yapılır?

Türk kültüründe helvanın anlam ve önemini anlatarak bitiremeyiz. Tatlı tarifleri açısından oldukça zengin bir mutfağımız olmasına rağmen helva tarifleri hâlâ kuşaktan kuşağa aktardığımız ilk tarifler arasında. Doğumlarda, ölümlerde, düğünlerde, kandillerde ve pek çok kültürel olayda aile büyüklerinin helva kavurmaya gitmesi hepimizin aşina olduğu bir sahnedir. Peki, yediden yetmişe herkesin sevdiği helvalardan biri olan irmik helvası yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte sizin için İrmik Helvası kolay tarifi: İrmik Helvası nasıl yapılır?

İrmik Helvası kolay tarifi: İrmik Helvası nasıl yapılır?

İrmik helvası Tük mutfağı tatlılarının içinde geleneksel olarak tüketilen tatlılardandır. Hatta eski senelerde pastanelerde çok fazla yer alan ve meşhur irmik tatlıcıları diye ün yapan yerler dahi vardı. Ancak evlerde yapılan irmik helvasıyla farklılık gösterebilir tabi ki! Kolay bir irmik helvası tarifini sizlerle paylaşalım istedik. Mutlaka deneyin!

Kolay İrmik Helvası Tarifi Malzemeleri:

  • 2 su bardağı irmik
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı su
  • 1 su bardağı süt
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvıyağ
  • 1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

Kolay İrmik Helvası Tarifi Hazırlanışı:

İrmik; geniş ve derin bir tencerede sıvı yağ ve tereyağı ile rengi koyulaşana dek kavrulur.

Sonra içine şeker eklenerek kavrulmaya devam edilir.

Su, süt ve dolmalık fıstık üzerine eklenir ve suyu çekinceye kadar pişirilir.

Piştikten sonra ocaktan alınır ve servise hazırdır.

Afiyet olsun!

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