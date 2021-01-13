İrmik helvası Tük mutfağı tatlılarının içinde geleneksel olarak tüketilen tatlılardandır. Hatta eski senelerde pastanelerde çok fazla yer alan ve meşhur irmik tatlıcıları diye ün yapan yerler dahi vardı. Ancak evlerde yapılan irmik helvasıyla farklılık gösterebilir tabi ki! Kolay bir irmik helvası tarifini sizlerle paylaşalım istedik. Mutlaka deneyin!

Kolay İrmik Helvası Tarifi Malzemeleri:

EN LEZZETLİ İRMİK HELVASI TARİFLERİ

2 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay bardağı sıvıyağ

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

Kolay İrmik Helvası Tarifi Hazırlanışı:

İrmik; geniş ve derin bir tencerede sıvı yağ ve tereyağı ile rengi koyulaşana dek kavrulur.

Sonra içine şeker eklenerek kavrulmaya devam edilir.

KALORİ HESABINIZI YAPTINIZ MI?

Su, süt ve dolmalık fıstık üzerine eklenir ve suyu çekinceye kadar pişirilir.

Piştikten sonra ocaktan alınır ve servise hazırdır.

Afiyet olsun!