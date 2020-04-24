Balık sofralarının en mükemmel tatlısı. Tatlı krizlerinin en masum çözümü olan İrmik Helvası tarifinden size bahsedeceğim. İrmik Helvasının en yakın dostu dondurmayı anmadan geçmeyelim. Servisimizi yaparken dondurma katmak İrmik Helvasını ve konuklarınızı çok mutlu edecek gibi duruyor.

İrmik Helvası Malzemeler;

1,5 su bardağı irmik

Yarım yemek kaşığı çam fıstığı

3 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı toz şeker

Servis için; 2 tatlı kaşığı toz tarçın kullanabilirsiniz.

İrmik Helvası Yapılışı;