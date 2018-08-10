Bozkır kültüründen gelen bir yiyecek olan helva, Türkler için yas ve mutluluk tatlısı olarak ifade edilir. Özel ve önemli günlerde yapılan helva tatlısı için Osmanlı'da "helvahane"ler yaptırılmıştır. Sarayda vazgeçilmez ve sürekli yapılan bir tatlı olan helva, günümüzde de Türk mutfağının önemli tatlıları arasında yer alır. Peki nefis ve pratik helva nasıl yapılır? İşte Un helvası ve irmik helvasının tarifi...

İRMİK HELVASI TARİFİ

1 su bardağı irmik,

2 yemek kaşığı tereyağ,

1 kahve fincanı sıvı yağ,

1 paket çam fıstığı, (dolmalık fıstık)

1 paket vanilya (Tercihe göre)

Şerbeti için;

1 su bardağından toz şeker,

1 su bardağı süt,

1 su bardağı su,

Üzeri için;

Ceviz

Nasıl yapılır?

1. pişirme yöntemi:

Tereyağı ve sıvı yağı derin bir tencereye koyup ocağın altını yakın. İki yağ karıştıktan sonra irmiği tencereye boşaltın ve karıştırarak kavrulmasını sağlayın. Fıstıkları da ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından şekeri ilave edin. İrmiğin rengi kahverengiye çalınca süt ve suyu da ekleyin. Süt ve su eklerken sıçramalara karşı önlem almayı da unutmayın. Şerbeti çekene kadar kısık ateşte birkaç defa daha karıştırın ve dinlenmeye bırakın. Helvanızı kase yardımı ile şekil verebilirsiniz. Üzerine 1 yarım ceviz koyarak helvanızı süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...

2. pişirme yöntemi:

Bu pişirme yöntemi şişmiş irmik sevmeyenler için. Yani irmiğin tüm şerbeti emdiği ince bulguru andıran halinden hoşlanmıyorsanız 2. pişirme yöntemimizi deneyebilirsiniz. Tarife geçecek olursak; Tencerenin içine irmiği boşaltın fıstıkları da ekleyin ve kavurun. Renginin hızlıca değiştiğini görebilirsiniz. Bu nedenle bir an bile başından ayrılmayın. Renk biraz koyulaşınca yağı ekleyin iyice yedirin. Yağ ile irmiğin bütünleştiğinden emin olun. Ayrı bir tencerede şeker su ve süt karışımınızı kaynatın. Helva istediğiniz renge ulaştığında sıcak şerbeti içine dökün. Fokurdayarak kaynayacaktır. Şerbeti emene kadar ocaktan almayın. İyice lapalaştığında ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın. Dinlenirken arada karıştırabilirsiniz. Bu daha tane tane olmasını sağlıyor. Helvanızı kase yardımı ile şekil verebilirsiniz. Üzerine 1 yarım ceviz koyarak helvanızı süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...

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