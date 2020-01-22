Osmanlı'dan Türk mutfağına kadar uzanan bir tatlını öyküsüdür, helva. Helva kültürümüze o kadar yerleşti ki birçok önemli günlerde helva dağıtılmakta. Helva çeşitlerinin içinde en ünlüleri irmik helvası, un helvası ve saray helvası olarak bilinir. Bugün size bu üç tatlının nasıl yapıldığını anlatacağız. Vereceğimiz irmik helvası, un helvası ve saray helvası tarifleri ile pratik bir şekilde lezzetli helva yapabilirsiniz. Hemen tariflere geçelim...

UN HELVASI TARİFİ

Malzemeleri

2 su bardağı un

250 gram tereyağı ya da 1 su bardağı sıvı yağ

Şerbeti için;

2 buçuk su bardağı su

1 buçuk su bardağı toz şeker

UN HELVASI NASIL YAPILIR?

Un helvası tarifine geçmeden önce kullanacağınız tencerenin ısı geçirgenliğinin helva yapımındaki (hızlı yapmak için) etkilediğini söylemeliyiz. Çünkü un helvası uzun kavrulma sonucunda kıvama gelir. Şimdi tarife geçelim; 1 su bardağı sıvı yağ ya da 250 gram tereyağı ile unu derin bir tencereye koyun. Karıştırarak unun renginin değişmesini ve koyulaşmasını izleyin. Bildiğimiz un helvası rengi şerbetten sonra olur. Bu nedenle kavurmada koyu bir kahverengi elde etmemeniz gerekir.Ortalama 40 dakika unu kavurmalısınız. Ayrı bir ocakta şerbeti de yapmalısınız. Su ile şekeri tencereye dökün ve kaynamaya bırakın. Kavrulan una şerbetini dönüp emmesi için bir kaç kez daha çevirin. Kıvam aldığında altını kapatın ve dinlenmeye bırakın. Eğer şerbetle kavrulmuş unun birleşme anına bir türlü karar veremiyorsanız. Küçük bir tabağa kavurduğunuz undan bir yemek kaşığı atıp üstüne 1 yemek kaşığı şerbetten dökün ve testi geçerse şerbeti una ekleyin. Bu püf nokta ile hata yapma olasılığınız kalmıyor. Saatlerce kavurduğunuz için emeğiniz boşa gitmiyor. Soğuyan un helvasını kaşık yardımı ile servis tabağına alabilirsiniz. Ya da derin kaplara basabilir sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

İRMİK HELVASI TARİFİ

1 su bardağı irmik,

2 yemek kaşığı tereyağ,

1 kahve fincanı sıvı yağ,

1 paket çam fıstığı, (dolmalık fıstık)

1 paket vanilya (Tercihe göre)

Şerbeti için;

1 su bardağından toz şeker,

1 su bardağı süt,

1 su bardağı su,

Üzeri için;

Ceviz

İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?

1. pişirme yöntemi:

Tereyağı ve sıvı yağı derin bir tencereye koyup ocağın altını yakın. İki yağ karıştıktan sonra irmiği tencereye boşaltın ve karıştırarak kavrulmasını sağlayın. Fıstıkları da ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından şekeri ilave edin. İrmiğin rengi kahverengiye çalınca süt ve suyu da ekleyin. Süt ve su eklerken sıçramalara karşı önlem almayı da unutmayın. Şerbeti çekene kadar kısık ateşte birkaç defa daha karıştırın ve dinlenmeye bırakın. Helvanızı kase yardımı ile şekil verebilirsiniz. Üzerine 1 yarım ceviz koyarak helvanızı süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...

2. pişirme yöntemi:

Bu pişirme yöntemi şişmiş irmik sevmeyenler için. Yani irmiğin tüm şerbeti emdiği ince bulguru andıran halinden hoşlanmıyorsanız 2. pişirme yöntemimizi deneyebilirsiniz. Tarife geçecek olursak; Tencerenin içine irmiği boşaltın fıstıkları da ekleyin ve kavurun. Renginin hızlıca değiştiğini görebilirsiniz. Bu nedenle bir an bile başından ayrılmayın. Renk biraz koyulaşınca yağı ekleyin iyice yedirin. Yağ ile irmiğin bütünleştiğinden emin olun. Ayrı bir tencerede şeker su ve süt karışımınızı kaynatın. Helva istediğiniz renge ulaştığında sıcak şerbeti içine dökün. Fokurdayarak kaynayacaktır. Şerbeti emene kadar ocaktan almayın. İyice lapalaştığında ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın. Dinlenirken arada karıştırabilirsiniz. Bu daha tane tane olmasını sağlıyor. Helvanızı kase yardımı ile şekil verebilirsiniz. Üzerine 1 yarım ceviz koyarak helvanızı süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...

SARAY HELVASI TARİFİ

Malzemeleri

2 Buçuk su bardağı un (200 ml büyüklüğünde bardak kullandım)

1 Su bardağı pudra şekeri

120 gr tereyağı

Üzeri için;

Antep fıstığı

SARAY HELVASI NASIL YAPILIR?

Sadece unu derin bir tencereye dökün ve kısık ateşte kavurmaya başlayın. Çok dikkatli olmalısınız ki unun rengi beyaz kalsın. Hafif sararabilir ancak pembeleşme olmamalı. Unu kavururken başka işle uğraşmamalısınız. Yaklaşık 25 veya 30 dakikada unun kokusu çıkıyor. Kavrulan unu ılımaya bırakın.

Ilıyan una pudra şekerini dökün ve iyice karıştırın. Tereyağını tavada eritin ve sıcakken pudra şekerli unun içine boşaltın ve iyice karıştırın. Tereyağı ve un tamamen bütünleşmeli ve malzemelerin tamamı karışmalı. Küçük bir borcam tepsinin tabanını yağlayın ve bu karışımı içine döküp ,her yerine eşit gelecek şekilde yaydırın. Helvanın her yerine eşit şekilde elinizle bastırın ki helva birbirine iyice yapışsın. Borcama yerleşmiş helvayı buzdolabında 1 saat dinlendirmelisiniz. Dinlenmiş helvaları baklava dilimleri şeklinde doğrayabilirsiniz. Sonra tekrar dolaba atacaksınız ve bu sefer sabah kadar dinlenecek. Ertesi gün helva donmuş olacak. Dikkatlice helvayı borcamdan çıkarabilirsiniz. Üzerine yeşil fıstık serpin. Afiyet olsun.