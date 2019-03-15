Zanlıların sorguları tamamlandı

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Varsak bölgesinde ormanlık alanda ceset olduğu ihbarı üzerine harekete geçmiş, 11 Mart'ta bölgede koku yayılan alanda yapılan aramada, 8 parçaya ayrıldıktan sonra gömülmüş bir erkek cesedi bulunmuştu. Cesedin yapılan DNA eşleştirmesi sonucu 49 gündür kayıp olan iş adamı 82 yaşındaki Asım Bayram'a ait olduğu belirlendi. Şüphelilerin ilk ifadelerinde, cinayeti Bayram'a ait paraları almak için işlediklerini ama umduklarını bulamadıklarını itiraf ettikleri öğrenilmişti.
SORGULARI TAMAMLANDI
İş adamı Asım Bayram’ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.G, M.Ö. ve M.S.'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlandı.
Şüphelilerin üzerinde yüklü miktarda para bulunduğunu düşündükleri yaşlı adamı, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesindeki bir eve götürdükleri, burada şüphelilerden M.Ö.'nün Bayram'ın kafasına çekiçle vurarak öldürdüğü iddia edildi.
Bayram'ın üzerinde çıkan 120 lirayı aldıkları ileri sürülen şüphelilerin, daha sonra cesedi bıçak ile 8 parçaya ayırıp dikkat çekmemek amacıyla çöp poşetlerine koyarak apartmanın bodrumunda sakladıkları öğrenildi.
Şüphelilerin poşet içindeki ceset parçalarını gömmek için Kepez ilçesindeki ormanlık alanlarda keşif yaptığı, bir gün sonra ise belirledikleri alana yaklaşık 50 santimetre derinliğe gömdükleri belirtildi.
"YÜKLÜ MİKTARDA PARA BEKLİYORDUK"
Şüphelilerin polisteki ifadesinde, "Asım Bayram çevresinde hep üzerinde ve otomobilinde yüklü miktarda parası olduğunu söylüyormuş. Bunu duyduk. Yüklü miktarda para bekliyorduk. Umduğumuzu bulamadık. Adam bedavaya gitti." dediği öğrenildi.
Yaşlı adama ait otomobili şüphelilerden 4 bin liraya satın alarak parçalayıp sattıkları iddiasıyla da 5 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüpheliler de ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
PARA DOLU ÇANTA MUAMMASI
Akrabalarının Asım Bayram'a ait olduğu ifade edilen içi para dolu çantanın kayıp olduğunu söylemeleri üzerine belirtmesi üzerine gözaltına alınan yaşlı adamın imam nikahlı eşi F.K.'da ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.K.'nın savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi.
M.G.’nin 14 yıl önce Kemer ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü ve 10 yıl cezaevinde yattığı öğrenildi.
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