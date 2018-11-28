Yer, Mersin...

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İş adamını kör eden saldırı kamerada!

Mersin’de yaya olarak giderken yanından hızlı bir şekilde geçen aracın içindeki 3 kişiye tepki gösteren iş adamı, aldığı kemer ve bıçak darbeleri sonucunda sağ gözünü kaybetti. İş adamının diğer gözünde de büyük hasar oluşurken, olaya karışan 3 kişi polisin çalışması sonucunda yakalandı.

28.11.2018 - 10:16 | Güncelleme: İHA

Edinilen bilgiye göre olay, Mersin’in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi’nde meydana geldi. 7 Kasım 2018 gece saat 24.00 sularında yoldan yaya olarak yürüyen M.Y. isimli iş adamı, yanından çok hızlı bir şekilde geçen aracın içindeki 3 kişiye tepki gösterdi. Bunun üzerine durarak araçtan inen 3 kişi kemer ve bıçaklarla iş adamına vurmaya başladı. Vurmanın etkisiyle vücudunun birçok yerinden yaralanan iş adamının sağ gözü kör oldu. Ayrıca vatandaşın diğer gözünde de büyük hasar oluştuğu, hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından bölgeden kaçarak kayıplara karışan şahısları yakalamak için Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 20 gün boyunca Adana ve Mersin’de birçok adrese operasyon düzenleyen ekipler, şahısları Erdemli ilçesinde yakaladı.

Bugün emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şahısların iş adamını darp etme anları da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, 3 şahıstan kaçmaya çalışan iş adamı, üst üste darbeler alıyor. Olayın ardından şahıslar, bölgeden uzaklaşıyorlar.

 

 

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