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İş Bankası 24'üncü tarım şubesini Konya'da açtı

İş Bankası 24.Tarım İhtisas Şubesi'ni Konya'nın Karapınar ilçesinde açtı. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, tarım ihtisas şubelerinin amacının konunun uzmanları ile çiftçileri bir araya getirerek ortak bilgi havuzunda daha iyi bir geleceği kurgulamak olduğunu bildirdi

İş Bankası 24'üncü tarım şubesini Konya'da açtı
AA

Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü tarımda verimliliği artırmayı amaçlayan Türkiye'deki 24.Tarım İhtisas Şubesi'ni Konya'nın Karapınar ilçesinde açtı.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, ilçe merkezindeki açılışta, yeni açtıkları tarım ihtisas şubelerinin amacının konunun uzmanları ile çiftçileri bir araya getirerek ortak bilgi havuzunda daha iyi bir geleceği kurgulamak olduğunu söyledi.

Şubelerden bir yenisini Karapınar'da açmanın memnuniyetini yaşadıklarını aktaran Erdem, özellikle salgın ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kendilerine gıda tedarikinin ve sürdürebilirliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Erdem, tarımda geleneksel bankacılığın ötesinde bir şeyler yapmaları gerektiğini hissettiklerini belirterek, "Gelecek nesillere karşı kendimizi sorumlu hissediyoruz. Dünyada sürdürebilirliği daha çok tartışıyor. Böyle bir ortamda tarım bugünden itibaren bir an önce inisiyatif alınması gereken alanlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Biz tarımda geleneksel bankacılığın ötesinde teknoloji ve tarımı bir araya getirip, neler yapabiliriz bunları düşünmeye başladık." ifadesini kullandı.

AMAÇ TARIM PAYDAŞLARININ BİLGİ PAYLAŞIMI

Türkiye'deki hali hazırda var olan İş Bankası şubelerinden bazılarını Tarım İhtisas Şubesi'ne çevirdiklerini, Karapınar, Konya şubesinin de bu formatta hizmet vereceğini anlatan Erdem, bu hizmetleriyle tarım eko sistemini oluşturan tüm paydaşları bir araya getirerek, bilgi paylaşımı yapabilecekleri tarımda üretimi artıracak bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Erdem, tarım ihtisas şubelerinde geleneksel şubelerden farklı olarak gelenleri gişelerin değil, sosyalleşme alanlarının karşıladığına değinerek, "Amacımız burada çiftçideki kadim bilgiyi konusunun uzmanıyla bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunmaları, yeni bir şeyler öğrenmelerini sağlamak." dedi.

Şube çalışanları ve protokol üyelerinin, bankanın açılış kurdelesini kesmesinin ardından katılımcılar tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın tarım konulu söyleşisini dinledi.

Açılışa Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Emniyet Müdürü Muharrem Mete, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Ulusoy, çiftçiler ve davetliler katıldı.

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