Yeni tip Koronavirüs salgını, Türkiye dâhil olmak üzere birçok ülkede hızla yayılarak toplum üzerinde geniş çaplı olumsuz bir etki gösteriyor. Bu anlamda ülkemizde salgının yayılmasını hafifletmek için bir takım tedbirler alındı. Bu sürece bankalarda dahil olarak müşterilerinin ekonomik olarak olumsuz etkilenmemeleri amacı ile tedbir paketleri aldıklarını duyurdular. Peki, İş Bankası kredi ertelemesi yapıyor Mu? İş Bankası alacaklarını hangi şartlarda erteledi? İş Bankası kredilerini ne zamana kadar erteledi? Konu ile ilgili detayları araştırdık.

İş Bankası Da Kredi Ertelemesi Yapıyor Mu?

İş Bankası, koronavirüsü salgın nedeni ile ekonomik açıdan olumsuz etkilenen, sektör ayrımı yapmaksızın her bir ihtiyaç, durum bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dâhil olmak üzere gerekli tüm desteğin verileceğini duyurdu. Müşterilerinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar erteleme talebinde bulunmaları halinde anapara, faiz, taksit, ödemelerinin ek bir koşul aranmaksızın 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmesine imkan verilecektir.

İş Bankası Alacaklarını Hangi Şartlarda Erteledi?