Reuters

İş Bankası dolar cinsi sermaye benzeri eurobond ihracını 750 milyon dolar borçlanma ile tamamladı.

Bankacıların verdiği bilgiye göre, ilk getiri beklentisi yüzde 8.25 olan ihraçta nihai getiri yüzde 7.75 olarak belelirkendi. İhraca 3 milyar doların üzerinde talep geldi. İş Bankası'ndan dün KAP'a yapılan açıklamada "Bankamızca yurtdışında yerleşik yatırımcılara satılmak üzere dolar cinsinden Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracına yönelik Morgan Stanley&Co. International plc

yetkilendirilmiştir" denilmişti.

İhraçta vade 2030 olarak belirlendi.