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İş Bankası ve bulut tabanlı insan kaynakları yönetimi çözümleri sunan teknoloji girişimi Kolay İK, KOBİ ve işletmelere çalışanların maaşlarını tek tuşla ödeme sağlayan bir iş birliğine gitti.

Yapılan açıklamaya göre, KOBİ ve işletmeler, Kolay İK sayesinde, çalışanlarının maaş ödemelerini, izin, bordro ve performans yönetimi süreçlerini tek bir uygulamadan yönetebilecek

KOBİ ve işletmelerin operasyonel maliyetlerinin düşürülmesi ve verimliliklerinin artırılmasının amaçlandığı iş birliğiyle, İş Bankası müşterisi olan işletmeler, çalışanların maaş ödeme bilgilerini Kolay İK üzerinden otomatik bir şekilde oluşturuyor ve uygulama üzerinden ayrılmadan maaş ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

İş Bankası’nın ana yatırımcısı olduğu Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, 2019 yılında 500 bin dolar tutarındaki ilk yatırımını Kolay İK'ya yapmıştı.

Yapılan işbirliği ile ilgili konuşan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, "Kolay İK iş birliğiyle, işletme ve KOBİ’lerimizin mevcut durumda manuel yöntemlerle yürüttüğü maaş ödeme bilgilerini hazırlama ve iletme süreci otomatik hale gelirken, ödeme işlemi ise ‘İş Bankası ile Öde’ butonuyla Kolay İK üzerinden ayrılmadan hızlı ve güvenli şekilde tamamlanabilir duruma geldi. Benzer şekilde, dijital işbirliği modelleri üzerinden müşterilerimize sunduğumuz deneyimleri sürekli iyileştirmek, hayatı kolaylaştırmak ve verimlilik artışı sağlamak için yenilikçi hizmetler sunmaya devam edeceğiz" dedi.