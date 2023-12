İş Bankası’dan etki girişimlerine özel program

İş Bankası, başta afet teknolojileri olmak üzere Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında teknolojik çözümler üreten etki girişimlerini Workup4Future ile ölçeklendirmeyi amaçlıyor.

Programın ilk dönemine, Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Hackquarters ile etki yatırımcıları ve sosyal girişimcilik alanında deneyimli isimlerin jüriliğinde Binamod, From Your Eyes, Some Carbon, Swatchloop, VerdantWave, Waste Log ve Workybe etki girişimleri seçildi.

Yapılan açıklamaya göre, seçilen girişimler 4 ay sürecek program kapsamında;

- Teknoloji ve altyapı destekleri,

- Alanında uzman mentorlarla buluşma,

- Odaklı eğitimler,

- İş modelini geliştirme ve ölçeklendirme,

- Etki ölçümü,

- Bu alanda aktif yatırım yapan Maxis GSYF, Founder One, Arya GSYF ve İş Bankası 100. Yıl Girişim Sermayesi başta olmak üzere yatırımcılarla bir araya gelme

imkânı elde edecek.

Ayrıca İş Bankası ve grup şirketleri ile Türkiye Girişimcilik Vakfı'nın ulusal ve uluslararası ağı ile müşteri kazanımı, kavram kanıtlama çalışmaları ve ürün/hizmet satışı olanaklarına ulaşabilecek olan girişimler, İş Kule Workup Alanı'nda ücretsiz ofis imkânından da yararlanabilecek.