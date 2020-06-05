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Türkiye İş Bankası, normalleşme sürecine ilişkin destek paketini açıkladı. "El Birliği İle Devam Destek Paketi" adı verilen paket kapsamında KOBİ’lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayan kredilerin yanında maaş ve kira desteği, şehir içi yolcu taşımacılığı sektörüne ve eczacılara da özel kredi faiz oranları uygulanıyor. Paket içerisinde dijital dönüşüm kredisi ile ihracatçılara ve çiftçilere yönelik krediler de yer alıyor.

Paket ile esnafın, küçük işletmelerin, KOBİ’lerin ve çiftçilerin işe dönüş ve yeniden açılış süreçlerinde destek olmayı hedeflediklerini söyleyen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, pandemi dönemindeki stratejilerini empati üzerine inşa ettiklerini ifade etti.

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Şimşek, “El Birliği İle Devam Destek Paket”i kapsamında bir taraftan müşterilerin üretim girdilerinin ve ticari mal alımlarının finansmanı, diğer taraftan işlerinde yeterli gelire kavuşuncaya kadar maaş ve kira ödemelerinde ihtiyaç duyacakları finansman için, ödemesiz dönemli faiz oranları ile Maaş Destek Kredisi ve Kira Destek Kredisi imkânı sunduklarını belirtti.

Paket kapsamında Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nden faydalanamayanlara KGF ile aynı koşullarla banka kaynaklarından kredi kullandırma imkanının da devam ettiğini belirten Şimşek, söz konusu imkândan sektör ayrımı olmadan pandemi döneminden en çok etkilenen turizm ve eğlence sektörünün de faydalanabilmesini öngördüklerini aktardı.

Şimşek, "Pandemiden en çok etkilenen şehir içi yolcu taşımacılığı sektörüne ise ŞİYTK/Şehir içi Yolcu Taşımacılığı Kredisi ürünü özelinde cazip oranlarla finansman sağlayacağız. Bu dönemdeki özverili çalışmaları için teşekkür amaçlı olarak eczacılara özel kredi faiz oranları uygulayacağız" dedi.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, işlerini dijitalleştirmek isteyen müşterilerine de paket kapsamında, 6 ay ödemesiz dönemli 36 ay vadeye kadar Dijital Dönüşüm Kredisi sunduklarını belirtti.

İHRACATÇIYA VE ÇİFTÇİYE ÖZEL ÖDEME SEÇENEĞİ

Paketin önemli odaklarından birinin de ihracatçılar olduğunu ifade eden Şimşek, "İhracatın finansmanı için ihracat kredisi kampanyaları yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, Türk Lirası veya azami 2 milyon dolar/euro limit sınırıyla muhtelif vade ve ödeme seçenekleri ile yeni bir kampanya başlatıyoruz. İhracatçı müşterilerimizi bu dönemde artması öngörülen sanal fuarlara ve fiziki fuarlara katılım kredisi ile de destekleyeceğiz. Bu kapsamda ihracatçı müşterilerimiz 25 bin euro/dolara kadar 1 yıl vadeli ihracat taahhütlü döviz kredisi kullanabilecekler. Yine ihracat kredisi kullanan müşterilerimiz 3 ay boyunca Anadolu Sigorta’dan emtia taşıma sigortası ürününü yüzde 10 indirimli olarak kullanabilecekler" diye konuştu.

Tarım sektörüne ve üreticilere yönelik olarak da paket kapsamında muhtelif vade ve ödeme seçenekleri ile özel faiz oranlı kredi kampanyaları tasarladıklarını kaydeden Şimşek, çiftçilerin “Pandemi Dönemi Destek Devam Kredisi” için teminat kolaylıklarından faydalanabileceklerini belirtti.