Dünyanın en büyüğü iflas için başvurdu

AA

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü girdi endekslerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 1,5 artarken, inşaat sektöründe yüzde 9, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4 düştü.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29,3 gerildi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 31,4, sanayi sektöründe yüzde 26,7 ve inşaat sektöründe yüzde 25,4 düşüş gösterdi.

Brüt ücret-maaş endeksi de yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, ticaret-hizmette yüzde 10,5, inşaatta yüzde 8,6 ve sanayide yüzde 5,2 geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın çeyreğine göre yüzde 4,4 düştü. Alt sektörlere bakıldığında endeks, ticaret-hizmette yüzde 5,9, inşaat sektöründe yüzde 3, sanayide yüzde 2,4, azalış gösterdi.

ÇALIŞILAN SAAT VE BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSLERİ

Çalışılan saat endeksi de yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 28,6 geriledi. Alt sektörlerden ticaret-hizmette yüzde 30, sanayide yüzde 28,8, inşaatta 19,7 azalış oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi, bu dönemde yüzde 18,4 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 16,5, inşaat sektöründe yüzde 13 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 20,3 düşüş kaydetti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, yıllık bazda yüzde 28,1 artarken, alt sektörlerden sanayide yüzde 27,9, inşaatta yüzde 20,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 29,2 yükseliş görüldü.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ

Saatlik kazanç endeksi de yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29,5 arttı. Endeks, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 30,5, sanayi sektöründe yüzde 29,4 ve inşaat sektöründe yüzde 22,5 yükseldi.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi de yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20,5 artış kaydetti. Endeks, alt sektörlerden ticaret-hizmette yüzde 22,2, sanayide yüzde 19,9 ve inşaatta yüzde 12 yükseliş gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 13,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayide yüzde 16,7, ticaret-hizmette yüzde 13,2 ve inşaatta yüzde 7 yükseliş kaydetti.

Saatlik kazanç endeksi, bu dönemde yüzde 14,3 çıktı. Sanayi sektöründe yüzde 17,3, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,9 ve inşaat sektöründe yüzde 8,3 yükseliş kayıtlara geçti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 13,5, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,2 ve inşaat sektöründe yüzde 0,9 yükseldi.