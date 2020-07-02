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İŞ GYO'dan 4 AVM için yüzde 100 kira desteği

İş GYO salgınının perakende sektörü üzerindeki etkilerinin sürmesi nedeniyle, daha önce Haziran için yüzde 50 kira indirimi yapılmasına karar verilen Kule Çarşı, Mallmarine ve Tuzla Meydan Çarşı'da indirim oranının Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayacak şekilde yüzde 100 oranında uygulanmasına karar verdi.

avm
Reuters

İş GYO salgınının perakende sektörü üzerindeki etkilerinin sürmesi nedeniyle, daha önce Haziran için yüzde 50 kira indirimi yapılmasına karar verilen Kule Çarşı, Mallmarine ve Tuzla Meydan Çarşı'da indirim oranının Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayacak şekilde yüzde 100 oranında uygulanmasına karar verdi.

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre, Ege Perla AVM için de yüzde 100 kira indirimi aynı dönem için geçerli olacak. Kanyon AVM için ise güncel ziyaretçi sayısı ve iş hacmi dikkate alınarak kiracı bazlı değerlendirme yapılarak Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına ilişkin verilecek kira indirimlerine karar verilecek.

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