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        Haberler Gündem 3. Sayfa İş insanı Timur Sevi silahlı saldırıda yaşamını yitirdi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!

        Hakkari'de, Yüksekova İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı, evli ve 5 çocuk babası olan Timur Sevi, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Sevi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltında

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 08:21 Güncelleme: 12.07.2024 - 08:21
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        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
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        Hakkari'de olay, dün akşam saatlerinde Yüksekova ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi (53), evine giderken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

        DHA'da yer alan habere göre Sevi, tabancalarla açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

        YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI

        Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan yakınları yerde kanlar içinde gördükleri Sevi'yi Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Saldırı haberini öğrenen Sevi'nin yakınları da hastane önüne geldi.

        MÜDAHALELERE RAĞMER KURTARILAMADI

        Sevi, tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis hastane önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Başlatılan soruşturma kapsamında olay ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.

        EVLİ VE 5 ÇOCUK BABASIYDI

        Sevi'nin evli ve 5 çocuğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        #Hakkari
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