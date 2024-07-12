İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi! Hakkari'de, Yüksekova İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı, evli ve 5 çocuk babası olan Timur Sevi, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Sevi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltında

Demirören Haber Ajansı Giriş: 12.07.2024 - 08:21 Güncelleme: 12.07.2024 - 08:21 facebook

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