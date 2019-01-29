Yardım ediyormuş gibi yapıp tuzağa düşürdüler

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ’ın haberine göre İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik çetesine yönelik operasyon başlattı.

İstanbul, Antalya ve Kayseri’de çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda çete lideri Cem Temür'ün de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca 10 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 27 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet pompalı tüfek, senetler, alacakların yazılı olduğu defterler ve ajanda ele geçirildi.



İŞ KADINLARINI HEDEF ALMIŞ



Cem Temür ve çete üyelerinin özellikle korumasız işkadınlarını hedef aldığı, darp, cebir ve tehditle zorla senet imzalattırdığı tespit edildi. Çete mağduru işkadınları, Organize Şube Müdürlüğü'ne gelerek zanlılardan şikayetçi oldu.



SUÇLARINI ‘YARDIM YAPIYORMUŞ’ GİBİ KAMUFLE ETMİŞLER



Zanlıların yerel televizyon kanalları ve sosyal medya üzerinden “umut ettikçe özgürsün” sloganıyla oluşturulan platformda, yardıma muhtaç vatandaşlara yardıma teşvik çağrısı yaparak suç faaliyetlerini kamufle ettikleri belirtildi.



Zanlılar hakkında “nitelikli yağma, tefecilik, cinsel saldırı, tehdit, kasten yaralama, kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçlamaları bulunduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında 3 kişinin de arandığı belirtildi.