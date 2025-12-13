İş Kültür Okur Buluşmaları'nda 'Masum Azizler' konuşulacak

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın ses getiren yazarları ve çevirmenleri ile bir araya gelme fırsatı sunan İş Kültür Okur Buluşmaları devam ediyor. 18 Aralık Perşembe 19.00’da İş Mekan’da (Nişantaşı, İstanbul) ücretsiz olarak gerçekleşecek buluşmanın konuğu, Masum Azizler kitabının çevirmenlerinden Saliha Seniz Coşkun olacak. Moderatörlüğünü İş Kültür editörlerinden Gamze Varım’ın üstleneceği sohbette, İspanyol yazar Miguel Delibes’in dünyasında bir yolculuğa çıkılacak.

İç Savaş sonrası İspanyol edebiyatının önde gelen yazarlarından Delibes, yoksullara karşı beslediği empatinin yanı sıra İspanya’nın kırsalına ve geleneklerine bağlılığıyla tanınır. Yapıtlarında emekçilerin, çobanların, demircilerin ve avcıların hayatlarına odaklanır. Karmaşık karakterleri İspanya İç Savaşı’nı izleyen kültürel ve politik mücadeleleri yansıtır. Yazarın Masum Azizler isimli eseri, İş Kültür’ün Modern Klasikler Dizisinde yayımlanmıştı.

Her ay ücretsiz olarak düzenlenen İş Kültür Okur Buluşmaları için İş Mekan uygulaması üzerinden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir.