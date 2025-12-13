Habertürk
Habertürk
        İş Kültür Okur Buluşmaları'nda 'Masum Azizler' konuşulacak

        İş Kültür Okur Buluşmaları'nda 'Masum Azizler' konuşulacak

        18 Aralık Perşembe 19.00'da İş Mekan'da ücretsiz olarak gerçekleşecek İş Kültür Okur Buluşmaları'nın konuğu, Masum Azizler kitabının çevirmenlerinden Saliha Seniz Coşkun olacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 00:41 Güncelleme: 13.12.2025 - 00:41
        İş Kültür Okur Buluşmaları'nda 'Masum Azizler' konuşulacak
        Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın ses getiren yazarları ve çevirmenleri ile bir araya gelme fırsatı sunan İş Kültür Okur Buluşmaları devam ediyor. 18 Aralık Perşembe 19.00’da İş Mekan’da (Nişantaşı, İstanbul) ücretsiz olarak gerçekleşecek buluşmanın konuğu, Masum Azizler kitabının çevirmenlerinden Saliha Seniz Coşkun olacak. Moderatörlüğünü İş Kültür editörlerinden Gamze Varım’ın üstleneceği sohbette, İspanyol yazar Miguel Delibes’in dünyasında bir yolculuğa çıkılacak.

        İç Savaş sonrası İspanyol edebiyatının önde gelen yazarlarından Delibes, yoksullara karşı beslediği empatinin yanı sıra İspanya’nın kırsalına ve geleneklerine bağlılığıyla tanınır. Yapıtlarında emekçilerin, çobanların, demircilerin ve avcıların hayatlarına odaklanır. Karmaşık karakterleri İspanya İç Savaşı’nı izleyen kültürel ve politik mücadeleleri yansıtır. Yazarın Masum Azizler isimli eseri, İş Kültür’ün Modern Klasikler Dizisinde yayımlanmıştı.

        Her ay ücretsiz olarak düzenlenen İş Kültür Okur Buluşmaları için İş Mekan uygulaması üzerinden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Programlar hakkında bilgi sahibi olmak için Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

        Masum Azizler kitabı hakkında:

        Miguel Delibes, 1981’de yayımlanan ve en önemli yapıtlarından kabul edilen Masum Azizler’de 1960’ların başında Extremadura bölgesindeki bir çiftlikte çalışan taşralı bir ailenin hikâyesi üzerinden, insanı insanlıktan çıkaran acımasız toplumsal hiyerarşinin sonuçlarına dikkat çeker. Bu ailenin doğayla çok yakın bir ilişki içinde bulunan ve etrafındaki bütün canlılara sevecenlikle yaklaşan zihinsel engelli üyesi Azarías bir “masum aziz” olarak ön plana çıkar. Emir verenlerle itaat edenlerin; efendilerle sefalet içindeki varoluşlarında her durum ve koşulda onlara boyun eğen hizmetkârların bir arada yaşadığı bu çiftlik, toplumsal eşitsizliğin hüküm sürdüğü bir “küçük evren”dir adeta.

        Masum Azizler birçok dile çevrilmiş ve İspanyol yönetmen Mario Camus’un romandan uyarladığı film, 1984’te Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ile ödüllendirilmiştir. Saliha Seniz Coşkun ve Esra Kılıç, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın Modern Klasikler Dizisinden çıkan kitabı İspanyolca aslından çevirerek dilimize kazandırmıştır.

        #İş Sanat
        #iş kültür
        #Miguel Delibes
        #Saliha Seniz Coşkun
