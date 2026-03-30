İş Sanat Anadolu Sergileri Amasra’da

        Giriş: 30.03.2026 - 23:16 Güncelleme:
        Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan yapılan özel seçkiler, İş Sanat Anadolu Sergileri’nde sanatseverlerle buluşmayı sürdürüyor. Anadolu Sergileri’nin yeni seçkisi “Kıyıdan Bakmak”, 4-5 Nisan tarihlerinde İş Bankası Amasra Şubesi’nde ziyaret edilebilecek.

        Türk resminin farklı dönemlerde üretim yapan isimlerini bir araya getiren sergi, adeta bir atölyeye dönüşen kıyı şeridindeki tanıklıklardan süzülen manzaraları paylaşıyor. Sergide Halil Paşa, Namık İsmail, Feyhaman Duran, Afife Ecevit, İbrahim Çallı ve Hulusi Mercan gibi önemli sanatçılarımızın, ağlarını toplayan balıkçıları, süzülen tekneleri ve sahil yaşamının gündelik akışını betimleyen eserleri izleyiciyle buluşuyor. İnsan ile deniz arasındaki köklü bağ, her bir ressamın fırçasında yeni bir yorum kazanıyor.

        REKLAM

        Ortak Kültürel Mirasımız Bugünün Kuşaklarıyla Bir Arada

        Anadolu Sergileri, estetik nitelikleriyle olduğu kadar, tarihsel ve kültürel tanıklıklarıyla da büyük bir önem taşıyan sanat eserlerinin ülkemizin her köşesinde erişilebilir olmasını amaçlıyor. İş Bankası şubelerini geçici sanat mekânlarına dönüştüren sergiler, çocuk atölyeleri ve uzman sanat tarihçilerinin anlatımıyla desteklenerek kapsayıcı bir deneyim yaratıyor.

        İbrahim Çallı’nın eserlerini Denizli’nin Çal ilçesindeki izleyicilerle buluşturan seçkiyle başlayan Anadolu Sergileri, Hocalar ve Öğrenciler (Milas), Mavinin İzinde (Gelibolu),Büyük Zafer (Kocatepe), Aşina Yüzler (Antakya), Çarşı-Pazar (Midyat), Ege Havası(Edremit), Mavinin Sırları (İznik), Narenciye Mevsimi (Pozcu) ve Hayatın Renkleri(Lüleburgaz) gibi farklı seçkileri sanatseverlere sundu. Proje, MarCom, Sardis, Toplumsal Fayda Ödülleri ve İstanbul Marketing Awards platformlarının farklı kategorilerinde ödüllere layık görüldü.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının düzenli faaliyetlerinden biri olan ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Anadolu Sergileri, ortak kültürel mirasımızı doğduğu topraklarda bugünün kuşaklarıyla buluşturmayı sürdürecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Silopi'de ana su hattı patladı, ilçede su kesintisi

        Silopi ilçesinde etkili olan yağışlar, içme suyu altyapısında arızaya yol açtı. Dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağanağın ardından barajdan ilçeye su taşıyan ana boru hattında hasar oluştu. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran özgür insanlara ilham olmaktadır"
        "İran özgür insanlara ilham olmaktadır"
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İsrail Meclisi, idam cezası yasasını onayladı
        İsrail Meclisi, idam cezası yasasını onayladı
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!
        Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        "Türkiye'de futbol çok çılgınca"
        "Türkiye'de futbol çok çılgınca"
        İstanbul’da sağanak hayatı durdurdu
        İstanbul’da sağanak hayatı durdurdu
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Milli futbolcu evlendi
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı