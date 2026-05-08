İş Sanat Anadolu Sergileri Çarşamba'da

        İş Sanat Anadolu Sergileri'nin "İlk Adım 107. Yılında" başlıklı yeni seçkisi, 16-17 Mayıs tarihlerinde İş Bankası Çarşamba Şubesi'nde ziyarete açılıyor...

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 13:55 Güncelleme:
        İş Sanat Anadolu Sergileri, Milli Mücadele’yi başlatan tarihi adımın yıldönümünde, Samsun’da anlamlı bir buluşmaya imza atıyor. Anadolu Sergileri’nin “İlk Adım 107. Yılında” başlıklı yeni seçkisi, 16-17 Mayıs tarihlerinde İş Bankası Çarşamba Şubesi’nde ziyarete açılıyor. Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan seçilen ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına odaklanan eserler, farklı dönemlerden sanatçılarımızın kalbindeki ortak minnet duygusunu yansıtıyor.

        “İlk Adım 107. Yılında” sergisi Feyhaman Duran, Nusret Karaca, Ziya Duru, Ayetullah Sümer ve Rahmi Pehlivanlı gibi Türk resim sanatının önde gelen isimlerinin yanı sıra genç sanatçılarımızdan Emirhan Bıçakcı’nın Atatürk portrelerini ve tarihsel kompozisyonlarını bir araya getiriyor. Mehmet Aksoy ve Şadi Çalık gibi ustaların heykel ve rölyeflerinin de yer aldığı seçkide, Eldeniz Babayev’in Atatürk’ün 1927’de İş Bankalıları selamladığı anı betimleyen eseri de izleyicilerle buluşuyor.

        Sergi, Milli Mücadele’nin ilk kıvılcımının parladığı ve bağımsızlığa giden kararlı yolun açıldığı Samsun’un tarihi atmosferini, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusuyla birleştiriyor.

        Ortak Kültürel Mirasımız Bugünün Kuşaklarıyla Bir Arada

        Anadolu Sergileri, estetik nitelikleriyle olduğu kadar, tarihsel ve kültürel tanıklıklarıyla da büyük bir önem taşıyan sanat eserlerinin ülkemizin her köşesinde erişilebilir olmasını amaçlıyor. İş Bankası şubelerini geçici sanat mekânlarına dönüştüren sergiler, çocuk atölyeleri ve uzman sanat tarihçilerinin anlatımıyla destekleniyor.

        Temmuz 2025’te Çal ilçesindeki seçkiyle başlayan Anadolu Sergileri, Milas, Gelibolu, Kocatepe, Antakya, Midyat, Edremit, İznik, Pozcu, Lüleburgaz ve Amasra’da farklı seçkileri sanatseverlere sundu. Proje, Mercury Excellence Awards, MarCom, Sardis, Toplumsal Fayda ve İstanbul Marketing Awards gibi önemli platformlarda çeşitli ödüllere layık görüldü.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının düzenli faaliyetlerinden biri olan ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Anadolu Sergileri, ortak kültürel mirasımızı doğduğu topraklarda bugünün kuşaklarıyla buluşturmayı sürdürecek.

        #İş Sanat
        #Anadolu Sergileri
        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
