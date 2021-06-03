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İş Sanat, sanatseverlere 7 ayda, 561 sanatçıdan 250 içerik sundu

İş Sanat’ın pandemi nedeniyle çevrim içi olarak 5 Kasım’da başlattığı “Dayanışma ve Umut Sezonu” 31 Mayıs’ta şef Serdar Yalçın yönetimindeki İstanbul Ensemble konseri ile tamamlandı. İş Sanat sezon boyunca sanatseverlere tamamı çevrim içi ve ücretsiz olarak YouTube kanalı ve internet sitesinden 250 içerik sundu. 561 sanatçının ve 100’e yakın sahne arkası personelinin işbirliğinde hazırlanan içerikler, 35 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

İş Sanat sanatseverlere 7 ayda, 561 sanatçıdan 250 içerik sundu

Sanatın farklı dallarında gerçekleştirdiği etkinliklerle her yaş grubuna ve farklı beğenilere hitap etmeye gayret eden İş Sanat 21. sezonunu ülkemizin değerli sanatçıları ve yaratıcı sektörün emekçileriyle birlikte gerçekleştirdi. Usta isimlerin yanında genç sanatçılara da sahnesinde yer veren İş Sanat, pandemi dolayısıyla kültür sanat hayatının içerisinde fiziksel olarak bulunamayan sanatseverlere 7 ay boyunca tamamı çevrim içi ve ücretsiz olarak YouTube kanalı ve internet sitesinden 250 içerik sundu. 561 sanatçının ve 100’e yakın sahne arkası personelinin işbirliğinde hazırlanan içerikler, 35 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

İstanbul Ensemble
İstanbul Ensemble

Sezonu değerlendiren İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, pandeminin olumsuz etkilerine neredeyse her sektörden çok daha fazla maruz kalan yaratıcı sektör çalışanları ile dayanışmak üzere yola çıkıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü; “Konser salonumuzda, galerilerimizde, müzelerimizde fiziksel buluşmaya elverecek bir program yapmanın imkânsızlığı nedeniyle buruk duygularla başladığımız bu sezonda hiç beklemediğimiz yepyeni ufuklar keşfettik. Birlikte olduğumuz konserleri, beraber şarkı söylemeyi, alkış seslerini çok özledik ama çevrimiçinde de hayallerimizin ötesinde bir katılıma ulaştık. Sadece ülkemizin değil, dünyanın dört bir yanından sanatseverlerle bir araya geldiğimiz, ilk gösterimlerin canlı sohbetlerinde sanatçılarımızın emojilerle dakikalarca alkışlandığı, şarkılara mesajlarla eşlik edilen, klavyelerden istek parçaların yağdığı, ‘bis’i nasıl başarırız’ diye seyircilerimizle akıl yürüttüğümüz unutulmaz bir sezon yaşadık.”

Anadolu Nefesli Beşlisi
Anadolu Nefesli Beşlisi

21. SEZONUN ARDINDAN

İş Sanat, çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerin oluşturduğu İstanbul Ensemble konseri ile başlayan sezonunda genç müzisyenlerden, oda müziği topluluklarına, vokal müzikten orkestralara 17 klasik müzik konserini müzikseverlerle buluşturdu. Sezonun kapanış konserini de yine Serdar Yalçın yönetimindeki İstanbul Ensemble gerçekleştirdi. Klasik müzik konserlerinin yanı sıra Türk Halk ve Türk Sanat Müziği, caz, pop ve alternatif müzik alanında 32 konseri de Youtube kanalından ve internet sitesinden yayınladı.

Almagest Quintet
Almagest Quintet

21. sezon hakkında bilgi veren İş Sanat Sanat Yönetmeni Defne Turaç; “Konservatuar eğitimimle birlikte küçük yaşlarımdan beri hep sanatla iç içe oldum. Bugüne kadar uluslararası festivaller de dâhil olmak üzere pek çok heyecan verici etkinlikte aktif olarak görev aldım. Bir yılı aşkın süredir yaşadığımız pandeminin zorlu şartlarında ‘dayanışma ve umut’ diyerek başladığımız 21. sezonumuz, ülkemiz sanatçılarının iş birliğiyle büyüyerek milyonlarca sanatsevere ulaştı. İş Sanat çalışanlarının yanı sıra müzisyeninden tiyatro sanatçısına, teknik ekiplerden, menajerlere, ajans çalışanlarından tasarımcılara bine yakın insan sanatsal üretimin devamı ve sanatseverlerle buluşması için emek verdi. 7 ay boyunca aynı heyecanla sürdürdüğümüz bu sezonu her zaman gururla hatırlayacağım” dedi.

Milli Reas&uuml;rans Oda Orkestrası
Milli Reasürans Oda Orkestrası

İş Sanat’ın geleneksel şiir ve hikâye dinletilerinin yeni örnekleri de sezonda yerini aldı. Tiyatro sahnesinden uzak kalan oyuncuları, tiyatro özlemi çeken sanatseverlerle buluşturan, aynı zamanda genç tiyatro sanatçılarını sahnesinde ağırlayan İş Sanat Okuma Tiyatrosu sezon boyunca seyircilerin beğenisine sunuldu. Okuma Tiyatrosu’nun yanı sıra Provadan İzle ve Yazarının Sesinden projeleri de hayata geçirildi. İzleyiciden büyük ilgi gören bu yapımlar toplam 7 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı.

İş Sanat Masal Tiyatrosu
İş Sanat Masal Tiyatrosu

Her zaman çocuk etkinliklerine sahnesinde geniş yer veren İş Sanat, çevrim içi sezonunda da çocukları unutmadı. İş Sanat Masal Tiyatrosu kapsamında, Lerzan Pamir yönetiminde Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın’ın canlandırdığı masallar 28 hafta boyunca çocukları ve masal seven büyükleri bir araya getirdi. Masal Tiyatrosu’nun yanında çocuk atölyeleri ve senfoni orkestrası enstrümanlarının tanıtıldığı “Tanıştırayım” serisi izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Erdem &Ouml;zkan-Sibel K&ouml;se
Erdem Özkan-Sibel Köse

Tüm konser ve etkinlikler İş Kuleleri Salonu’nda izleyicisiz ve canlı kaydedildi, ücretsiz olarak yayınlandı. Telif anlaşmaları nedeniyle bazı konser ve içerikler sezon boyunca duyurulduğu gibi 31 Mayıs itibariyle yayından kaldırılırken, başta klasik müzik konserleri olmak üzere pek çok içerik yılsonuna kadar İş Sanat Youtube kanalında ve internet sitesinde izlenebilecek.

Yaprak Sayar
Yaprak Sayar

31 Mayıs’ta yayınladığı konser ile 21. sezonunu tamamlayan İş Sanat, yaz döneminde sürpriz projelerle izleyenlerinin karşında olmaya devam edecek.

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