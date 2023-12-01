İş Sanat'tan Luz Casal geçti
İspanya'nın dünyaca ünlü divası Luz Casal, 30 Kasım Perşembe akşamı İş Kuleleri Salonu'nda sevenleriyle buluştu
İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın Oscar ödüllü “Yüksek Topuklar” filminde seslendirdiği Piensa en mi şarkısıyla adını dünyaya duyuran romantizmin tutkulu sesi Luz Casal, İş Kuleleri Salonu’ndaydı.
Casal konserde Gracias a la Vida, Historia de un Amor gibi sevilen şarkılarının yanı sıra son albümü “Las Ventanas de mi Alma”dan da parçalar seslendirdi.
2023 yılı Avrupa turnesinin son konserini İş Sanat’ta veren Casal, dakikalarca ayakta alkışlandı.