Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatMüzik
ABONE OL

İş Sanat, Tıp Bayramı'nı 'Barabar'ın çok özel konseriyle kutluyor

Ünlü oyuncular Taner Ölmez’in solisti Serkan Keskin'in ise bas gitaristi olduğu Barabar grubu Tıp Bayramı’nı İş Sanat sahnesinde kutluyor. Barabar grubunun pandemi döneminin kahramanları sağlık çalışanları için Anadolu’nun sevilen türkülerini seslendirdiği konser bu akşam saat 20.30'da İş Sanat'ın Youtube kanalında müzik severlerle buluşacak.

İş Sanat, Tıp Bayramı'nı 'Barabar'ın çok özel konseriyle kutluyor

İş Sanat, mart programında çok özel bir konsere imza atıyor. Mucize Doktor dizisinden tanıdığımız Taner Ölmez’in solisti olduğu ve bas gitarda ünlü aktör Serkan Keskin’in yer aldığı Barabar grubu Tıp Bayramı’nı İş Sanat sahnesinde kutluyor. Pandemi döneminin özverili kahramanları sağlık çalışanlarına bir teşekkür amacı taşıyan bu konserde grup, Anadolu’nun sevilen türkülerini kendisine özgü bir yorumla seslendiriyor.

Türkiye İş Bankası iştiraklerinden Bayındır Sağlık Grubu’nun iş birliğinde düzenlenen konser, “Bahçe Duvarından Aştım”, “Lingo Lingo” gibi hareketli türkülerle neşeli dakikalar vadediyor. Barabar konserde “Feridem” gibi gençlerin kendilerinden dinlemeyi çok sevdiği eserlerini de söylüyor.

“Barabar”da Taner Ölmez ve Serkan Keskin’in yanı sıra müzisyenler Caner Malkoç, Cihan Tanrıverdi, Fırat İkisivri, Özgür Taş, Serkan Polat ve Sibel Altan da yer alıyor. Konser ilk gösteriminin yapılacağı 14 Mart saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesinden sezon boyunca ücretsiz izlenebilecek.

İş Sanat’ın mart ayındaki diğer etkinlikleri çevrim içi izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald’ın unutulmaz şarkıları “Caz Baharı” konserinde solistler Sibel Köse, Erdem Özkan ve Şenova Ülker Caz Orkestrası’nın yorumuyla 20 Mart’ta yayınlanacak. Klasik müzik serisinde 25 Mart’ta Camerata Barok İstanbul ile kontrtenor Kaan Buldular sanatseverlerle buluşacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Mebus ve Şair: Mehmet Âkif Ersoy' sergisi açıldı
KÜLTÜR-SANATMehmet Âkif Ersoy sergisi
Dilan Çiçek Deniz o filmiyle ödül kazandı
KÜLTÜR-SANATO filmiyle ödül kazandı
Sinemalar açılırsa gösterime girecek
KÜLTÜR-SANATSinemalar açılırsa gösterime girecek
Mısır Apartmanı Hatıra Evi İstiklâl Marşı'nın kabülünün 100'üncü yılında açıldı
KÜLTÜR-SANATMısır Apartmanı Hatıra Evi açıldı
Cesar Sinema Ödülleri verildi
KÜLTÜR-SANATCesar Sinema Ödülleri verildi
Orhan Pamuk yeni romanı 'Veba Geceleri'ni anlattı
KÜLTÜR-SANAT"Romanımda yazdıklarım gerçek olmuştu"
100. yıl | Son dakika: İstiklâl Marşı'nın kabul edilişi kutlanıyor!
KÜLTÜR-SANATİstiklâl Marşı 100 Yaşında
En iyi 20 tek mekân filmi
KÜLTÜR-SANATEn iyi 20 tek mekân filmi
Contemporary Istanbul sanatseverler ile Mayıs ayında buluşuyor!
KÜLTÜR-SANATContemporary Istanbul Mayıs'ta geliyor
'Bir Yaz Gecesi Rüyası' Dijital Sahne'de
KÜLTÜR-SANAT'Bir Yaz Gecesi Rüyası' Dijital Sahne'de